Subiecte Romana BAC 2018 - Start la stres, nervi si emotii. A inceput dur examenul maturitatii

Astazi s-a dat start Bacalaureatului din acest an. Elevii claselor a 12-a dar si cei din seriile trecute care sustin zilele astea probele au intrat in saptamana celor mai mari emotii.

Realitatea.net publică subiectele şi baremul de corectare la Română - Bacalareat 2018, în acest articol.

Va tinem la curent cu tot ce e nou despre prima proba a bacalaureatului din acest an. Emotiile elevilor dar si ale parintilor sunt la un nivel foarte inalt. In ultimii ani procentul celor care iau nota de trecere la Bacalaureat a scazut dramatic. Prima proba a examenului scris este cea mai simpla dintre ele dar si cea mai discutata in mediul online.

Probele scrise ale examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2018, încep luni, 25 iunie, cu testul de Limba şi literatura română - proba E)a).

Subiectele la Română şi baremul de corectare vor fi publicate în acest articol, imediat după încheierea examenului scris la Limba şi Literatura Română.

Marţi, 26 iunie, se va desfăşura proba la Limba şi literatura maternă - E)b): maghiară, germană, sârbă, slovacă, croată, turcă, ucraineană și italiană. Miercuri, 27 iunie, va avea loc proba obligatorie a profilului - E)c). Ultima probă scrisă din această sesiune, proba la alegere a profilului şi specializării - E)d), este programată joi, 28 iunie.

Pentru susţinerea probelor scrise, în cele 440 de centre de examen, s-au înscris 136.871 de candidaţi din toate promoţiile (118.856 de candidați din promoția curentă, respectiv 18.015 candidați din promoțiile anterioare).

Afişarea primelor rezultate, în centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru data de 4 iulie (până la ora 12:00). În aceeaşi zi, vor putea fi depuse contestaţiile, în intervalul orar 12:00-16:00. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 9 iulie.

Subiecte Romana 2018 BAC. Accesul candidaţilor în centrele de examen la probele scrise se face în intervalul 7:30 - 8:30 pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie. Timpul destinat redactării unei lucrări scrise este de trei ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. Pentru rezolvarea subiectelor candidaţii vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică şi Geografie, candidaţii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită de asistenţi. Toate sălile de examen trebuie să aibă în dotare camere funcţionale de supraveghere video şi audio.

Modele de subiecte BAC 2018: Română, Matematică, Istorie, Geografie, Biologie, Fizică, Chimie, Informatică, Anatomie, Psihologie, Logică, Filosofie

Nu este permis accesul în săli cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare.

În acelaşi timp, candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.

Cei surprinşi în aceste situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise.

Drept consecinţă, nu vor mai putea participa la probele următoare şi vor fi lipsiţi de posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. De asemenea, aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ:

susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;

susţinerea tuturor probele scrise şi obținerea notei 5 la fiecare dintre acestea;

obţinerea mediei 6 cel puţin, la probele scrise.

Absolvenţii care au promovat toate clasele liceale cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de Bacalaureat au obţinut media 10 primesc diplomă de merit.

În conformitate cu prevederile metodologice, aplicate începând cu anul 2017, în urma evaluării lucrărilor contestate „nota inițială se poate modifica, după caz, prin creștere sau descreștere, prin nota acordată la contestații.” Cu alte cuvinte, nota comisiei de contestații este finală, întrucât nu se mai aplică regula celor 0,5 puncte diferență între nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații.

A doua sesiune a examenului de Bacalaureat 2018 are următoarea structură:

10 - 13 iulie: înscrierea candidaților

27 iulie: înscrierea candidaților care au promovat examenele de corigențe

20 august: limba si literatura română - proba Ea) - proba scrisă

21 august: limba si literatura maternă - proba Eb) - proba scrisă

22 august: proba obligatorie a profilului - proba Ec) - proba scrisă

23 august: proba la alegere a profilului și specializării - proba Ed) - proba scrisă

24 & 27 august: evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A

28 august: evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B

29-30 august: evaluarea competențelor digitale - proba D

30-31 august: evaluarea competențelor lingvistice într-o limba de circulație internațională -proba C

1 septembrie: afișarea primelor rezultate (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor

(orele 12:00 - 16:00)

2 - 5 septembrie: rezolvarea contestațiilor

6 septembrie: afișarea rezultatelor finale.

Anul trecut, rata de promovare a fost de 72,9%

Anul trecut, rata de promovare înregistrată de absolvenţii care au susţinut probele în prima sesiune a examenului naţional de Bacalaureat a crescut cu 1,5 % după soluţionarea contestaţiilor: de la 71,4% la 72,9%. Majorarea e de 4,8% în raport cu rata de promovare de la finalul primei sesiuni din anul trecut (68,1%), anunță Ministerul Educației Naționale într-un comunicat de presă.

Astfel, au promovat 93.640 de candidaţi dintr-un total de 128.509 candidaţi prezenţi. În funcţie de anul şcolar în care au absolvit studiile liceale, 88.311 candidaţi promovaţi provin din promoţia 2016-2017 (79,2%, rată de reuşită), iar 5.329 de candidaţi provin din promoţiile anterioare (31,4%, rată de reuşită). Numărul mediilor de 10 a crescut la 126 (iniţial au fost înregistrate 97).

Cele mai multe contestații au fost la limba și literatura română

În total, au fost depuse 42.212 contestaţii, în scădere comparativ cu sesiunea iunie-iulie a anului trecut (44.398). Cele mai multe contestații – 18.617 – s-au înregistrat la proba scrisă de Limba şi literatura română. În medie, rata de admitere a contestaţiilor la cele patru probe a fost de 41,12%: 41,7% la proba E)a), 59,2% la proba E)b), 31,2% la proba E)c) şi 32,4% la proba E)d). Cu excepția probei de Limba și literatura maternă – E)b), unde procentul de modificare a notelor după reevaluarea lucrărilor a fost mai mare pe segmentul cuprins între 0,5 puncte și 1 punct (36,52%), la celelalte trei probe procentele cele mai ridicate au vizat creșteri pe segmentul 0 – 0,5 puncte: 36,85% la proba E)a), 42,53% la proba E)c) și 45,50% la proba E)d).

Din totalul celor 135.513 candidaţi înscrişi, s-au prezentat 128.509 candidaţi (111.547 din promoţia 2016-2017 şi 16.692 din promoţiile anterioare). Precizăm că 7.004 candidaţi au absentat. Au fost declaraţi respinşi 34.690 de candidaţi (număr în scădere de la 36.570, înainte de contestaţii). Dintre aceştia, 23.136 de candidaţi aparţin promoţiei curente, iar 11.554 sunt din promoţiile anterioare. Au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă 179 de candidaţi, care nu se vor putea prezenta la următoarele două sesiuni ale Bacalaureatului.

Județele cu cele mai mari procente de promovare

La nivel național, cele mai ridicate procente de promovare (83%+) s-au înregistrat în judeţele Bacău (84,53% comparativ cu 83,54% înainte de contestații), Sibiu (84,39% comparativ cu 83,73%), Iași (84,10% comparativ cu 82,91%) și Cluj (83,65% comparativ cu 82,75%). Rata finală de promovare în Capitală este de 75,83% (în creştere de la 74,09%). Judeţele în care rata de promovare a rămas sub 55% sunt Ilfov (44,31%) şi Giurgiu (51,96%).

Nota minimă de promovare, pentru fiecare disciplină, este 5, iar media finală pentru promovarea examenului este minimum 6. Procentul de promovare s-a calculat din totalul candidaţilor prezenţi, incluzând în această categorie şi candidaţii eliminaţi. Sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2017 este programată între 28 august şi 6 septembrie.

Informaţii detaliate legate de rezultatele finale înregistrate la examenul naţional de Bacalaureat 2017 (după soluţionarea contestaţiilor), inclusiv un istoric pe ultimii 5 ani, pot fi consultate în dosarul de presă ataşat.

BAC 2017 ROMANA - Subiecte LIVE - Adrian Maniu, Ion Slavici, Liviu Rebreanu

- la uman, la subiectul 3 de la BAC 2017 la română, elevii au avut de descris relaţia dintre două persoane dintr-o operă de Marin Preda. Alegerea evidentă a fost romanul Moromeţii.

- iată subiectul III de la BAC 2017 real, Romana scris:

Redactează un eseu de 600-800 de cuvinte în care să prezinți particularitățile de construcție a unui personaj dintr-un text narativ aparținând lui Ioan Slavici sau Liviu Rebreanu

- iată și subiectul II de la BAC 2017 romana real:

Scrie un text de tip argumentativ de 150-300 de cuvinte despre rolul comunicării în reușita unui proiect de echipă

- iată și poezia de la subiectul I de la romana real, a lui Adrian Maniu:

UPDATE: Avem Subiectele: "Moara cu noroc" de Ioan Slavici sau "Ion" al lui Liviu Rebreanu - proba scrisă la Limba şi Literatura Română - BAC 2017 - profil real

Subiectul al II-lea şi SUBIECTUL al III-lea Română BAC 2017 - real

Luni, elevii de clasa a XII-a vor susţine prima probă scrisă din cadrul examenului de BACALAUREAT 2017: la Limba şi Literatura Română. Examenul începe la ora 09:00 şi va dura trei ore. Subiectele la ROMÂNĂ BAC 2017 vor fi disponibile pe realitatea.net imediat după încheirea probei la ROMÂNĂ. Baremul de corectare la ROMÂNĂ BAC 2017 va fi publicat în acest articol în jurul orei 15:00, când va fi anunţat de EDU.ro.

Proba scrisă la Limba şi Literatura Română, care a început la ora 09.00, constă în trei subiecte, fiecare cu 30 de puncte. La primul subiect, elevii au de rezolvat câteva exerciţii pe baza unui text la prima vedere, partea cea mai grea la acest subiect fiind ultimul subpunct în care tinerii trebuie să facă un mini-eseu în baza unui fragment din textul dat. La cel de al doilea subiect, absolvenţii au de elaborat un text argumentativ despre un anumit subiect dat, în care să respecte structura unui astfel de discurs, numărul de cuvinte şi normele limbii române.

De asemenea, ei trebuie să utilizeze mijloace lingvistice potrivite exprimării unei aprecieri, să dezvolte două argumente adecvate ipotezei şi o concluzie pertinentă. „La subiectul al III-lea, marea problemă a elevilor de clasa a XII-a, sigur, nu a tuturor, să nu generalizăm, presupune un eseu structurat care are două aspecte fundamentale: unul este legat de conţinut, care se regăseşte în programa de studiu din cei 4 ani de liceu. A doua chestiune spinoasă este cea a numărului de cuvinte, care trebuie să fie de minimum 600.

De asemenea, este esenţial ca elevul să îşi organizeze eseul mai întâi sub forma unei scheme pe o ciornă, care îl va ajuta în procesul de redactare. Lucrând la acest plan, ulterior va şti ce să dezvolte", a explicat Ruxandra Achim, profesor de Limba şi Literatura Română la Colegiul I.L. Caragiale. Tot pentru subiectul al III-lea, aceasta i-a sfătuit pe candidaţi să fie atenţi la greşelile de punctuaţie şi ortografie şi să evite tentaţia de povesti textul dat, citată de Adevărul.

Proble scrise încep la ora 09:00, iar accesul în sala de examen se face în intervalul 08:00-08:30. „Elevii nu au voie să intre în sala de examen decât cu stiloul sau pixul cu cerneală albastră, creioane, penar, instrumentele de geometrie, o sticlă cu apă sau un pachet de şerveţele. Evaluaţilor le este interzis să aibă la ei telefonul mobil, tableta, memoratoarele, culegerile sau alte cărţi. Toate aceste obiecte vor fi depuse la sala de bagaje înainte de intrarea în sala de examen. Elevii prinşi că au încercat să copieze sau că au copiat vor eliminaţi din examen”, a explicat Andreia Bodea, director al Colegiului Naţional „I. L. Caragiale” din Capitală.

Touşi, problemele organizatorice nu reprezintă singura chestiune ce îi preocupă pe candidaţi, provocarea cea mai mare pentru unii dintre ei fiind stăpânirea emoţiilor. Pentru a trece peste acest obstacol, consilierul şcolar, Diana Ioaneş, îi sfătuieşte pe elevi să se relaxeze şi să se concentreze asupra respiraţiei în timpul examenului. „Dacă au un atac de panică în timpul examenului, să încerce în acel moment să fie foarte atenţi la respiraţia lor, să prelungească expirul, să prelungească şi inspirul, iar expirul să dureze mai mult. În câteva minute vor reuşi să revină treptat la o stare emoţională care îi va face capabili să-şi continue examenul".

Probele obligatorii în funcţie de profil: Matematica şi Istoria

Miercuri, pe 28 iunie, absolvenţiii clasei a XII-a vor susţine proba obligatorie în funcţie de profilul pe care l-au studiat în timpul anilor de liceu. Concret, cei de la Profilul Uman vor fi evaluaţi la Istorie, iar cei de la Real la Matematică. Practic, la Matematică vor da Bac-ul atât cei de la profilul Mate-info, cât şi cei de la Ştiinţele naturii, Tehnologic, şi Pedagogic. Dar variantele au nivele de dificultate diferite: cele mai grele subiecte le vor primi cei de la specializarea Mate-info, iar cele mai uşoare absolvenţii Profilului Pedagogic.

„Problemele propuse sunt echilibrate, clare şi corect formulate, cu un nivel de dificultate care nu se situează în afara programei şcolare. Nu cred că elevii au de ce să se teamă anul acesta. Nu vor fi probleme-capcană. Trebuie să recapituleze teoria din anii de liceu şi să rezolve variante din anii trecuţi. Nu în ultimul rând, trebuie să fie atenţi la etapele rezolvării fiecărui exerciţiu şi să citească bine problema", a explicat Denisa Tănăsescu, profesor de Matematică la Colegiul Naţioanal I.L. Caragiale. Cât despre absolvenţii

Profilului Uman care vor susţine proba la Istorie, ei trebuie să recapituleze în special „bătăliile din Evul Mediu, cât şi tratatele şi celelalte acţiuni diplomatice încheiate de voievozii din acea perioadă. Elevii trebuie să aibă în vedere şi proiectele de construire şi de consolidare a Statului Român Modern, dar şi istoria comunismului din România”, a precizat Corneliu Riegler, profesor de Istorie la Colegiul Naţional Bilingv „George Coşbuc” .

Acesta a mai adăugat că cea mai frecventă greşeală la această probă este la confundarea tipurilor de cerinţă. „Termeni precum <> sau <> se referă la un răspuns scurt şi la obiect, în comparaţie cu <> care presupune un răspuns mult mai elaborat. Una este să precizezi un eveniment istoric ca Primul Război Mondial pe care îl poţi face într-un rând şi altceva înseamnă prezentarea Primului Război Mondial, unde trebuie să elaborezi un eseu“.

Proba pentru materia aleasă de candidaţi în funcţie de profil

Absolvenţii ciclului liceal vor susţine, pe 30 iunie, Bacalaureatul la o materie la alegere în funcţie de profilul pe care l-au studiat.

Elevii care au fost la Profilul Real pot alege pentru cea de a treia probă între Fizică, Biologie, Chimie şi Informatică. În privinţa candidaţilor care au absolvit Profilul Uman, aceştia au ca opţiune Geografia sau Şiinţele socio-umane: Economia, Logica, Psihologia, Sociologia şi Filozofia

Ce subiecte s-au dat la Bac-ul Olimpicilor 2017

Olimpicii care reprezintă România la competiţiile internaţionale, inclusiv cele sportive, au susţinut probele scrise ale Bac-ului la începutul lunii iunie.

Printre altele, cei de la Real la Română au avut de redactat un eseu în care să prezinte particularităţi de construcţie a personajului într-un text dramatic, iar cei de la Uman au avut de prezentat relaţia dintre două personaje într-o operă dramatică Gradul de promovabilitate la Bac-ul Olimpicilor a fost de 77,95% în acest an, cu aproximativ 10 procente mai mare faţă de cel din 2016.

Cum s-a schimbat notarea contestaţiilor

Candidaţii la Evaluările Naţionale şi la Bacalaureat care vor solicita reevaluarea lucrărilor trebuie să ştie că rezultatul obţinut după cererea de recorectare a lucrărilor va fi cel final, chiar dacă diferenţa este mai mică de 0,50 de puncte. Până acum nota finală era schimbată doar dacă exista această diferenţă între nota iniţială şi cea de după contestaţie. Rata de promovare la Bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2016, înainte de contestaţii a fost de 66,7%, iar procentul final de promovare a fost de 68,1% .

Absolvenţii liceelor tehnologice vor avea Bac-ul schimbat

Anul viitor ar putea aduce pentru elevii care termină clasa a XII-a la liceele tehnologice un Bacalaureat diferenţiat. Concret, examenul acestora va deveni unul tehnic cu probe din materiile studiate, potrivit declaraţiilor ministrului demisionar al Educaţiei, Pavel Năstase. Scopul măsurii este de a-i integra mai bine pe aceşti elevi în învăţământul profesional-dual.

Calendar Bacalaureat 2017

SUBIECTE ROMÂNĂ BAC 2017. Proba scrisă la Limba Română se va desfăşura pe 26 iunie, fiind urmată, a doua zi, de proba scrisă la Limba Maternă. În data de 28 iunie va fi susţinut examenul la materia obligatorie a profilului, adică la Matematică sau Istorie. Afişarea rezultatelor se va face pe 5 iulie la ora 16:00, iar după aceea, vor putea fi depuse contestaţiile, până la ora 20:00. Acestea vor fi rezolvate în perioada 6-9 iulie, iar pe 10 vor fi afişate rezultatele finale. Cei care nu vor reuşi să promoveze examenul în această sesiune se vor putea înscrie pentru sesiunea din toamnă în intervalul 11 - 14 iulie.

Emoţii pentru absolvenţii de liceu: Luni, 26 iunie, are loc prima probă scrisă de la BAC 2017, la Română. Marţi, pe 27 iunie, minorităţile naţionale vor susţine examenul la Limba Maternă. Miercuri, pe 28 iunie, elevii de clasa a XII-a vor susţine proba obligatorie a profilului: la MATEMATICĂ sau ISTORIE, iar vineri, pe 30 iunie, proba la alegere a profilului.

Rezultatele, înainte de contestaţii, se vor afişa pe 5 iulie, iar notele după contestaţii pe 10 iulie.

Consultă în acest articol subiectele şi baremul de corectare la ROMÂNĂ BAC 2017! Acestea vor fi afişate imediat după ce elevii ies din examen, în jurul orei 12:00.

Pe langa pregatirea pe care ar trebui sa o aiba pentru probele examenului, este necesar ca elevii sa cunoasca foarte bine ce anume nu au voie sa faca la Bacalaureat. In fiecare an exista candidati eliminati din examen, pentru ca nu respecta regulamentul, intentionat sau neintentionat.

Candidatii la Bacalaureat vor semna un proces-verbal, in sala de examen inainte de proba, prin care mentioneaza ca stiu ca daca copiaza sau incearca sa copieze vor fi dati afara din BAC si nu vor mai putea participa la urmatoarele 2 sesiuni de Bacalaureat.



Elevii NU au voie sa intre in sala de examen cu: ghiozdane, rucsacuri, sacose, posete. Nu au voie sa aiba asupra lor, in imbracaminte, in incaltaminte, in penare sau in banci manuale, carti, dictionare, culegeri, formulare, memoratoare, notite, insemnari, rezumate, ciorne sau lucrari ale altor candidati, telefoane mobile, casti audio, calculatoare.

Subiecte ROMÂNĂ BAC 2017. Elevii sunt obligati sa lase obiectele interzise in sala de depozitare a obiectelor personale.

Ce patesc elevii care refuza sa-si depoziteze obiectele interzise in examen

Candidatii care refuza depozitarea ghiozdanelor, rucsacurilor, sacoselor, posetelor, cartilor in sala stabilita de comisia de bacalaureat NU vor fi primiti in examen.

Elevii NU au voie sa vorbeasca intre ei sau cu exteriorul si nici sa schimbe intre ei foi de lucrare, ciorne, notite sau orice alte materiale care pot fi folosite la rezolvarea subiectelor.

Ce li se intampla candidatilor care incalca regulile in timpul examenului

Candidatii care incalca aceste reguli sunt eliminati din examen, indiferent dau au copiat sau au incercat sa copieze. Ei nu mai pot sa participe la probele urmatoare din BAC, in sesiunile urmatoare nu le vor fi recunoscute notele obtinute la probele sustinute inainte de eliminare - nici la probele de evaluare a competentelor lingvistice si digitale si nu mai au dreptul sa participe la urmatoarele 2 sesiuni ale Bacalauratului.



Accesul in sala de examen se face pe baza unui act de identitate valid.

CALENDARUL ex

Subiecte ROMÂNĂ BAC 2017. Bacalaureat 2017 - Sesiunea iunie-iulie 2017:



26 iunie 2017 Limba şi literatura română - proba Ea) - probă scrisă

27 iunie 2017 Limba şi literatura maternă - proba Eb) - probă scrisă

28 iunie 2017 Proba obligatorie a profilului - proba Ec) - probă scrisă

30 iunie 2017 Proba la alegere a profilului şi specializării - proba Ed) - probă scrisă

5 iulie 2017 Afişarea rezultatelor (până la ora 16:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16:00 - 20:00)

6 - 9 iulie 2017 Rezolvarea contestaţiilor

10 iulie 2017 Afişarea rezultatelor finale

Subiecte ROMÂNĂ BAC 2017. Calendar BACALAUREAT 2017 - Sesiunea august-septembrie 2017

11 - 14 iulie 2017 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen

27 iulie 2017 Înscrierea candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe

21 august 2017 Limba şi literatura română – proba Ea) - probă scrisă

22 august 2017 Limba şi literatura maternă – proba Eb) - probă scrisă

23 august 2017 Proba obligatorie a profilului – proba Ec) - probă scrisă

24 august 2017 Proba la alegere a profilului şi specializării - proba Ed) - probă scrisă

25, 28 august 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A

28 august 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B

29-30 august 2017 Evaluarea competenţelor digitale - proba D

30-31 august 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C

1 septembrie 2017 Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16:00 - 20:00)

2 - 5 septembrie 2017 Rezolvarea contestaţiilor

6 septembrie 2017 Afişarea rezultatelor finale

Subiecte ROMÂNĂ BAC 2017. Elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE), modelele de subiecte au fost publicate pe site-ul subiecte2017.edu.ro.

Subiecte ROMÂNĂ BAC 2017. Modelele orientative de subiecte/biletele de examen/pachetele de fișiere pentru examenul național de Bacalaureat au fost concepute în concordanţă cu programele în vigoare ale examenului, astfel încât tratarea lor să valorifice capacitatea candidaților de analiză, de sinteză, de generalizare şi de abstractizare. De asemenea, acestea vizează cuprinderea echilibrată a materiei studiate, solicitându-se demonstrarea competenţelor prevăzute în programele de examen, respectiv încadrarea în timpul prevăyut de metodologie pentru rezolvarea sarcinilor de lucru. Comparativ cu anul trecut nu au fost operate modificări în structura subiectelor.

Subiecte ROMÂNĂ BAC 2017. Calendar BACALAUREAT 2017.Centrul Național de Evaluare și Examinare este instituția din subordinea Ministerului Educației specializată în evaluare educaţională, având ca atribuţii, printre altele, asigurarea coordonării ştiinţifice şi profesionale a sistemului de examene din învăţământul preuniversitar, inclusiv elaborarea probelor de examen, respectiv elaborarea de metodologii, proceduri şi regulamente pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor şi evaluărilor în învăţământul preuniversitar.