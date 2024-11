Această alternanță între vremea rece și zilele călduroase aduce cu sine necesitatea de a ne adapta rapid la condițiile meteo. Această perioadă ne oferă o oportunitate rară de a ne bucura de ultimele temperaturi crescute înainte de venirea iernii. Este un moment ideal pentru a profita de aerul proaspăt și de culorile toamnei, înainte ca iarna să își facă simțită prezența în mod deplin.

„In urmatoarele zile o vreme in continuare inchisa si rece, avand in vedere regimul de temperaturi, ziua cu maxime intre 0 pana cel mult 10-11 grade in partea de sud vest a tarii si minime preponderent negative cu cele mai scazute valori in regiunile centrale si nordice, acolo unde, posibil in zonele depresionare sa ne apropiem in continuare de -6, -8 grade celsius in timp e in zonele mai joase de relief sa contam pe valori de 1,2 grade celsius.

Vorbim in acelasi timp si de o probabilitate ridicată de a avea intensificari ale vantului in special in Meridionali si Carpatii de Curbura, viteze la rafala de 60-65 km/h iar la munte in continuare trecator, mai ales in zonele inalte, sa mai consemnam preciopitatii sub forma de ninsoare, in timp ce in zonele mai joase sa contam pe precipitatii sub forma lichida. Nu excludem ca si in zonele joase de relief, spre finalul saptamanii mai ales, din partea de vest, sud si centru a tarii, prezenta norilor stratiformi sa favorizeze fenomentul de ceata.

Prognoza meteo 14 noiembrie. Ninge în mai multe zone din țară. Cât durează episodul de iarnă

De duminica temperaturile vor fi in crestere, deja valori de pana la 13 grade in partea de vest mai ales, pentru ca primele zile, cel putin prima jumatate a saptamanii viitoare temperaturile maxime in regiunile extracarpatice sa se apropie de 15 si sa depaseasca usor 15 grade celsius, usor peste normalul termic al unei decade, a doua din luna noiembrie, chiar si minimele pe parcursul noptilor si diminetilor vor fi in usoara crestere, de la - 6 pana la 6 grade celsius, insa de la mijlocul saptamanii viitoare, in adoua parte, o noua masa de aer rece va determina scaderea regimului de temperaturi si vorbim la nivelul maximelor de valori intre 0 pana la 7-8 grade si minime din nou preponderent negative in aproape toata tara, inclusiv in Capitala, spre – 3 pana la 0 grade celsius.

Asadar in continuare o alternanta de perioade, in care temperaturile sa fie usor peste normalul datei din calendar, urmate de raciri in care sa consemnam valori sub normalul datei din calendar, si daca in această perioada precipitatiile vor fi mai putine, dupa 20 noiembrie ne asteptam ca in special in jumatatea vestica la inceput sa consemnam precipitatii dupa care si in estul si sud estul tarii, practic sa vorbim si sa contam pe precipitatii in cea mai mare parte a tarii.

Si este bine ca va ploua, avand in vedere deja variabilitatea rezervei de apa din sol, cu un deficit in special in cea mai mare parte a Olteniei si in vestul Munteniei, cu o aprovizionare satisfacatoare in regiunile vestice si centrale, si ma refer aici in mod deosebit la Banat, Crisana si cea mai mare parte a Transilvaniei, in timp ce in Moldova si Dobrogea vorbim de o aprovizionare in limite favorabile avand in vedere precipitatiile inregistrate in primele 2 luni de toamna, mai ales in septembrie si in octombrie” a spus directorul ANM, Elena Mateescu, la Realitatea Plus.

Ceață densă pe drumurile din sud-estul României. ANM a emis mai multe atenţionări de Cod galben