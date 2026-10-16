Prognoza ANM până la jumătatea lui noiembrie. Unde va ploua cel mai mult

Temperaturile se vor menține, în general, în jurul valorilor normale pentru această perioadă sau vor fi ușor mai ridicate în anumite regiuni, în timp ce precipitațiile vor avea o distribuție diferită de la o zonă la alta în a doua jumătate a lunii octombrie. Potrivit prognozei publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), până la jumătatea lunii noiembrie, temperaturile și cantitățile de precipitații vor fi, în cea mai mare parte a țării, apropiate de mediile climatologice.
Estimările meteorologice pentru intervalul de patru săptămâni sunt realizate pe baza datelor furnizate de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF). Prognoza indică abaterile săptămânale ale temperaturii aerului și ale cantităților de precipitații față de mediile perioadei 2006-2025.
ANM precizează că acest tip de prognoză nu poate anticipa fenomenele meteorologice extreme de scurtă durată.
Prognoza meteo pentru săptămâna 19-26 octombrie
În perioada 19-26 octombrie, temperaturile medii se vor situa în jurul valorilor specifice intervalului, pe întreg teritoriul României.
În ceea ce privește precipitațiile, meteorologii estimează un regim excedentar în jumătatea estică a țării, în special în regiunile nord-estice. În schimb, vestul și nord-vestul României vor înregistra cantități de precipitații sub cele normale pentru această perioadă.
Cum va fi vremea în perioada 26 octombrie - 2 noiembrie
În ultima săptămână din octombrie și la începutul lunii noiembrie, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în regiunile intracarpatice. În restul țării, valorile termice vor fi, în general, apropiate de mediile climatologice.
Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării, potrivit estimărilor ANM.
Estimările meteorologilor pentru săptămâna 2-9 noiembrie
În intervalul 2-9 noiembrie, temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor.
Meteorologii estimează, de asemenea, că regimul pluviometric se va încadra în valorile obișnuite pentru această săptămână în toate regiunile țării.
Vremea în România în perioada 9-16 noiembrie
În ultima săptămână a prognozei, între 9 și 16 noiembrie, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei în zonele montane. În celelalte regiuni, valorile termice vor rămâne apropiate de cele normale.
În privința precipitațiilor, ANM estimează cantități apropiate de mediile climatologice la nivelul întregii țări.