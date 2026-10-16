Prognoza ANM până la jumătatea lui noiembrie. Unde va ploua cel mai mult

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 16 oct. 2026, 08:52

Temperaturile se vor menține, în general, în jurul valorilor normale pentru această perioadă sau vor fi ușor mai ridicate în anumite regiuni, în timp ce precipitațiile vor avea o distribuție diferită de la o zonă la alta în a doua jumătate a lunii octombrie. Potrivit prognozei publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), până la jumătatea lunii noiembrie, temperaturile și cantitățile de precipitații vor fi, în cea mai mare parte a țării, apropiate de mediile climatologice.

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