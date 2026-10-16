Advertising
Advertising
Vremea· 1 min citire
Iarna s-a instalat mai devreme în România. Ninsori, drumuri acoperite de zăpadă și intervenții ale utilajelor în zonele montane
Peisaj de iarnă (Harghita)
Publicat16 oct. 2026, 07:39
SursăRealitate Plus
Vremea de iarnă s-a instalat în mai multe zone ale țării, mai ales la munte, unde ninsorile și temperaturile negative au determinat intervenția utilajelor de deszăpezire pe mai multe drumuri. Autoritățile îi avertizează pe turiști și pe șoferii care se îndreaptă spre stațiunile montane să fie pregătiți pentru condiții specifice sezonului rece și să circule cu prudență.
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News