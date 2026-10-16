Realitatea.NET
Vremea· 1 min citire

Iarna s-a instalat mai devreme în România. Ninsori, drumuri acoperite de zăpadă și intervenții ale utilajelor în zonele montane

Peisaj de iarnă (Harghita)

Peisaj de iarnă (Harghita)

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat16 oct. 2026, 07:39
SursăRealitate Plus

Vremea de iarnă s-a instalat în mai multe zone ale țării, mai ales la munte, unde ninsorile și temperaturile negative au determinat intervenția utilajelor de deszăpezire pe mai multe drumuri. Autoritățile îi avertizează pe turiști și pe șoferii care se îndreaptă spre stațiunile montane să fie pregătiți pentru condiții specifice sezonului rece și să circule cu prudență.

Pe Transfăgărășan este iarnă în toată regula, după cum arată imaginile postare pe pagina orifială a Salvamont Argeș.

Vizibilitatea este redusă, iar în doar câteva ore, zăpada s-a așezat deja în strat consistent.

Un avertisment legat de ninsorile din nordul județului Argeș a transmis si Directia Regionala de Drumuri si Poduri Bucuresti.

Și la Poiana Brașov au fost ninsori, iar meteorologii anunță vreme de iarnă și în orele următoare.


În Harghita, străzile au fost acoperite de zăpadă după o ninsoare abundentă.


Autoritățile recomandă turiștilor să se echipeze corespunzător pentru condiții de iarnă și să evite traseele periculoase iar șoferilor să adapteze viteza la condițiile de trafic și să nu plece la drum fără cauciucuri de iarnă. 

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Vremea

Mai Multe