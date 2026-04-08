În județele Vrancea, Buzău și Suceava, peisajul s-a schimbat rapid, după ce ninsorile au acoperit vegetația de primăvară. În zonele înalte, stratul de zăpadă s-a depus într-un timp scurt, iar temperaturile scăzute au creat dificultăți în trafic și în activitățile zilnice.

Autoritățile au intervenit în zonele afectate pentru a menține circulația în condiții de siguranță. Direcția Regională de Drumuri și Poduri a mobilizat utilaje de deszăpezire și echipe care au acționat pentru curățarea carosabilului și împrăștierea de material antiderapant, în special pe drumurile montane și submontane.

Intervenții ale autorităților și probleme în trafic

Potrivit Administrația Națională de Meteorologie, vremea rece va persista până vineri dimineață, cu precipitații mixte în cea mai mare parte a țării și ninsori viscolite la munte. Directorul ANM, Elena Mateescu, a explicat că un ciclon format în Marea Mediterană a adus acest val de frig, însoțit de viscol la altitudine și ploi extinse, inclusiv în perioada Sărbătorilor Pascale. Meteorologii estimează însă că, după jumătatea lunii, temperaturile vor reveni la valori mai ridicate, apropiate de normalul perioadei.