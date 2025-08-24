Doborâtă la scurt timp după miezul nopţii (21:00 GMT) de apărarea antiaeriană rusă, drona "a explodat şi a avariat un transformator auxiliar", a precizat centrala nucleară din Kursk pe contul său de Telegram, potrivit Agerpres.

"Incendiul a fost stins de echipele de pompieri", a adăugat ea, precizând că nu s-au înregistrat victime.

Operatorul centralei a mai anunţat că funcţionarea unuia dintre cele patru reactoare ale sale a fost redusă cu 50% din capacitatea sa din cauza acestui atac.

De la declanşarea luptelor, Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) atenţionează asupra riscului unei catastrofe, în special la centrala nucleară Zaporojie din sudul Ucrainei, ocupată din martie 2022 de Rusia.

În august anul trecut, Vladimir Putin a acuzat Kievul că vrea să lovească centrala situată în regiunea Kursk, pe atunci sub ofensivă ucraineană. Forţele ruse au recucerit-o în primăvară.