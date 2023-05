Top cele mai potrivite animale de companie pentru copii

Cainii, animale de companie potrivite pentru copii

In cazul in care copiilor tai le place sa alerge si sa se zbenguiasca alaturi de ceilalti copiii din cartier cu siguranta ca au nevoie si de un companion acas, scrie Sfatul Parintilor. Se vor bucura sa mai aiba un tovaras de joaca.

Este ideal pentru copii carora care dezvolta legaturi puternice cu cei din jur. Iar relatia om-animal este foarte intense cu canidele. Doar nu degeaba se spune: cainele cel mai bun priten al omului.

Insa este bine sa-ti aminteste ca, dintre toate animalele, cainele necesita cea mai multa grija. Promisiunile de genul: “Il voi scoate la plimbare si-l voi hrani zilnic” sunt incalcate chiar si de cei mai bine intentionati dintre copii. Si trebuie sa fii atent la muscaturi. Niciodata nu lasa un caine si un copil mic impreuna nesupravegheati.

Pestisori de acvariu, cele mai tacute animale de companie

Aceasta este o alegere inspiranta mai ales in cazul in care cei mici sunt la primul lor animal de companie. Pestisorii aurii pot trai cu usurinta intr-un acvariu cu apa rece si fara a necesita caldura sau filtru.

Cu toate ca nu sunt pretentiosi cea mai sigura cale de a ramane fara ei este sa le dai mancare prea multa sau mancare neprotrivita.

Pisicile, animalele rasfatate ale fetelor

Cine nu-si doreste sa tina in brate un ghemotoc de blana moale si pufoasa? Pisica este ideala pentru copii care cresc si nu sunt deranjeati de faptul ca animalul lor ii ignora. Desi, felinele sunt in general preferate de persoanele in varsta, acestea se bucura de popularitate in randul fetitelor.

Insa nu trebuie sa uiti faptul ca daca aveti pisici si aduceti un nou-nascut in casa exista un risc redus ca acesta sa dezvolte o alergie. In cazul in care aveti un copil mai mare exista posibilitatea ca el sa fie deja alergic la aceste feline, mai ales ca 30% sunt alergici. De asemenea, trebuie sa stii ca pisicile zgaraie atunci cand se joaca.

Pasarile, rocker-ii din lumea animalelor de companie

Murdaresc custile la fel cum o fac starurile rock camerele de hotel. Insa copii iubesc muzica lor.

Pasarile sunt ideale pentru copii entuziasti in relatiile cu animalele. Pasarile au un penaj frumos colorat, sunt active si pot fi foarte sociale, insa necesita rabdare si timp pentru a fi dresate, astfel ca nu sunt recomandate tuturor copiilor.

Trebuie sa stii ca daca ai un singur copil sau nu poate tolera mizeria atunci anumite tipuri de pasari nu sunt recomandate pentru el. Criteriul de alegere al unei pasari trebuie sa fie temperamentul si nu penajul, intrucat personalitatile variaza in functie de specie. Si fii pregatit pentru un angajament pe termen lung: pasarile pot trai foarte mult.

Hamsterii, animale de companie perfecte pentru cei care nu vor caini sau pisici

Micut, inofensiv, inteligent acest rozator necesiva ingrijire insa nu atat de multa incat sa nu se poata descurca un copil.

Este ideal pentru familiile care isi doresc un animal de companie insa nu sunt pregatite pentru un caine sau o pisica. Aceste animalute se potrivesc cu familiile ai caror membri sunt plecati toata ziua.

Este important stii ca si in cazul in care cureti regulat cusca ai putea fi deranjat de miroul de urina. Iar in cazul in care uiti sa cureti locul in care sta hamsterul atunci mirosul poate deveni de-a dreptul insuportabil.