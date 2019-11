Răspunsul liberalilor la invitația Vioricăi Dăncilă: ,,Haideți, pi R pătrat pe stradă!

2019-11-22 17:20:42 Stumper

@pitagora... Hai ca da...dati-va toti matematicieni... tipic acestui popor. Eu nu spun ca daca iese Iohannis presedinte (lucru care mai mult ca sigur ca se va intampla si sper intr-un procentaj umilitor pentru PSD) o sa o ducem ca in occident, dar femeia asta (macar apreciaza ca am numit-o femeie) ar fi in stare sa ne dea pe mana rusilor in urmatoarea secunda daca ar iesi presedinte. Nu va este indeajuns cati criminali au scos din puscarii, cate adolescente si copile au fost batute, violate si traficate, cate pensii speciale si-au dat intre ei, cati oameni au fost gazati si batuti pe 10 august anul trecut, cate legi schimbate de pe o zi pe alta ca sa nu mai zic de sistemele de educatie si sanatate, cazul Colectiv si Caracal? Sa inteleg ca nu...stati si va bucurati la o marire de pensie cu 20-30 lei (pe ideea...ce dracu ma bucur de pensie ca altceva nu mai am de facut, sa se lupte generatia noua cu astia). Si da...ma doare capul (dar nu ca este vid) ca pupati in cur o proasta si o analfabeta. S-a trezit pana si Moldova, care pana la aceste alegeri tinea sus si tare cu PSD. A mai ramas Oltenia care o sustine (majoritar) pe Dancila. Hmm...o exista oare vreo legatura intre cazul Caracal si voturile pentru PSD venite din Oltenia? Si apropo, daca esti aceeasi persoana vezi ca nu ai raspuns la intrebarea de matematica (PE) care ti-am pus-o.