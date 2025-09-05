Proiectul de lege depus la Senat de mai mulți parlamentari UDMR și ai Grupului Minorităților Naționale vine cu o serie de modificări la textul legii care pedepsește încălcarea normelor de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

După ce a consulat prouectul, APADOR-CH susține că inițiatori au „descoperit nemulțumirea cetățenească” și vor să o amendeze cu sume între 5.000 la 20.000 de lei.

„Parlamentarii vor ca petenții care nu se apleacă suficient de mult de spate în fața ghișeului, să fie sancționați cu amenzi cuprinse între 5.000 și 20.000 de lei (aproximativ 1.000-4.000 de euro)”, a transmis APADOR-CH.

Asociația transmite și că noul proiect legislativ ar putea reprezenta un mod de a aduce bani la buget și de a reduce deficitul și cere Senatului să renunțe la „această modificare legislativă neclară și abuzivă”, conturează și o perspectivă despre cum ar putea arăta România dacă proiectul de lege ar fi adoptat în forma în care a fost depus: