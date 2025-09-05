Proiect controversat la Senat: amenzi de mii de lei pentru românii care nu au o atitudine „umilă” în instituțiile statului

O serie de articole ambigue pot justifica un exces de zel împotriva oamenilor nemultumiți
Românii care manifestă nervozitate sau o atitudine ce poate fi interpretată drept lipsă de respect în relația cu instituțiile statului ar putea fi sancționați cu amenzi de până la câteva mii de lei, potrivit unui proiect legislativ aflat în dezbatere la Senat. Inițiativa a criticată de Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki, care a catalogat unele articole ca fiind “excesive” și “vag formulate”. 

Proiectul de lege depus la Senat de mai mulți parlamentari UDMR și ai Grupului Minorităților Naționale vine cu o serie de modificări la textul legii care pedepsește încălcarea normelor de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

După ce a consulat prouectul, APADOR-CH susține că inițiatori au „descoperit nemulțumirea cetățenească” și vor să o amendeze cu sume între 5.000 la 20.000 de lei.

„Parlamentarii vor ca petenții care nu se apleacă suficient de mult de spate în fața ghișeului, să fie sancționați cu amenzi cuprinse între 5.000 și 20.000 de lei (aproximativ 1.000-4.000 de euro)”, a transmis APADOR-CH.

Asociația transmite și că noul proiect legislativ ar putea reprezenta un mod de a aduce bani la buget și de a reduce deficitul și cere Senatului să renunțe la „această modificare legislativă neclară și abuzivă”, conturează și o perspectivă despre cum ar putea arăta România dacă proiectul de lege ar fi adoptat în forma în care a fost depus: