Sunt anumite categorii de venituri care nu pot fi urmarite de catre executorii judecatoresti. Poprire pe pensie de boala ? Practic, atunci cand avem o datorie, prima metoda prin care creditorul incearca sa isi recupereze banii de la un debitor este poprirea pe salariu.

Sunt situatii cand, in mod evident, se ajunge si la executarea silita imobiliara. Asta inseamna ca faza de executare silita a pensiei de boala sau executarea prin poprire a pensiei de invaliditate nu au reusit, iar executorul trece la un pas mai agresiv.

In materialul de astazi, avand in vedere ca sunt foarte multi cei care sunt executati silit pe pensia de boala sau pe pensia de invaliditate, ba chiar unii dintre ei sunt executati silit pe ajutorul de handicap, am decis sa discutam despre posibilitatea efectiva a unei banci, recuperator de creante sau ifn, ori alt creditor persoana fizica sau juridica, de a pune poprire pe pensia de boala sau cat se poate pune poprire pe pensie atunci cand este posibila o poprire pensie invaliditate.

Pot fi executate silit prin poprire pensiile de boala invaliditate sau alte tipuri de pensii?

Pentru a putea da un raspuns la aceasta intrebare, daca poate fi pusa poprire pe pensia de boala sau alte tipuri de pensii asemanatoare, este important sa ne uitam la codul de procedura civila care ne arata ce pensii pot fi executate silit si ce venituri ale pensionarilor pot face obiectul unei executari silite.

Citește continuarea pe indrumari-juridice.eu.