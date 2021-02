Conform Agerpres, cheia succesului, care a făcut ca niciun angajat al unităţii să nu cadă victimă a coronavirusului, a fost echipa, din care a făcut parte şi comunitatea, dar şi respectarea normelor de protecţie, documentarea permanentă din medii internaţionale despre acest virus şi încrederea în revenirea la normalitate.

Totodată, managerul spitalului din Timișoara a atenţionat că vor urma săptămâni critice în ceea ce priveşte evoluţia pandemiei.



Cristian Oancea: "Au fost momente frumoase, dar şi dureroase, dar nonstop, am fost cu toţii alături de pacienţi. Un an întreg vorbim doar despre COVID-19. Până acum, 3.600 de pacienţi internaţi în spitalul nostru, care în momentul de faţă este plin de forme severe şi foarte severe de boală şi am rugat colegii de la celelalte spitale să ne susţină în următoarele trei - patru săptămâni pe care noi le vom considera critice. Aproximativ 500 de pacienţi, printre care şi colegi de-ai noştri de la alte spitale, au pierdut lupta cu această boală. Este o pierdere pentru noi toţi. Prin sistemul nostru de triaj au trecut 5.300 de pacienţi care au fost evaluaţi. Aceste cifre semnifică oameni care s-au adresat spitalului, unde au primit îngrijire şi am fost alături de ei."