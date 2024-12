"Îl cunosc pe Călin, îl susțin pe Călin, îmi place de Călin. L-am întâlnit la Viena și am fost impresionat de el. M-au impresionat ideile lui, filosofia lui, și acesta a fost, într-un fel, primul impuls care m-a făcut să mă gândesc să investesc în România. Dar nu sunt singurul.

Eram destul de ignorant în ceea ce privește această țară și, cu siguranță, am subestimat-o. În 2017, am fost invitat să vin aici ca speaker din partea NASDAQ și, sincer, am venit oarecum cu reticență. Am ținut un discurs la Palatul Parlamentului. Organizatorii au făcut o treabă foarte bună arătându-mi țara, iar impresia mea după acel tur a fost: șoc. Și motivul a fost că nu puteam înțelege de ce această țară nu este într-o expansiune economică explozivă. Îl invidiez pe acest om (n.r. Călin Georgescu) pentru că are toate ingredientele necesare pentru a aprinde scânteia unei piețe în plină expansiune", a declarat magnatul de pe Wall Street, Douglas Anderson, într-un inteviu acordat în exclusivitate Anei Maria Păcuraru.

Urmărește interviul integral.