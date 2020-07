Marian Vanghelie, declarații incredibile despre dosarul său: ”Au zis că îmi iau casa, că mă lasă pe drumuri”

”Acum 4 ani când am candidat, am fost chemat după ce am depus candidatura, după 5 mai, am fost chemat să spun dacă vreau să dau declarații. Am spus că n-am dat declarații. Ce credeti? Două persoane, care nu au datele și nu știm cine sunt au spus că au aflat că am luat 2,5 mil de euro șpagă, într-un hotel.



Dupa 5 ani de hărțuire, tot felul de chemări la DNA și încercând tot felul de lucruri cu mine, ce credeți? Fapta nu există! Vine al 3-lea procuror care spune: fapta nu există. Clasarea cauzei este în felul următor: cu litera A, litera A înseamnă ca fapta nu există. Achitare totală, nu a existat luare de mită, nu a existat nico întâlnire, nu a existat nimic din ceee ce au spus cele două personaje sinistre, pe care nimeni nu le cunoaște.



Am fost chemat, am fost amenințat că voi face 10 ani de pușcărie, mi-a fost nevasta chemată, soacra chemată, mi-au spus că mi se iau toate casele și tot si voi ajunge pe drumuri”, este declarația lui Marian Vanghelie.