"Nu cred în aceste căi de boicot și în aceste forme de manifestare a nemulțumirilor", a răspuns Boloș, întrebat fiind cum comenteaza declarațiile fostului ministru al Energiei Răzvan Nicolescu, care a afirmat că OMV, care deține 51% din acțiunile Petrom, nu mai poate să rămână în România, deoarece compania Petrom nu poate opera într-un mediu în care este boicotată.

"Fie ca discutam despre populatia care isi muta conturile bancare dintr-o parte in cealalta sau sau dformele acestea care sunt prezentate in spatiul public de boicot, eu cred in continuare ca pe cale de diplomatie si in mod diplomat un obiectiv de tara trebuie sa aiba in vedere aceasta intelegere intre parti si identificarea motivului adevarat pentru care Austria nu a dat votul pentru aderare la spatiul Schengen. Raman un sustinator al caii diplomatice si al urmaririi obiectivului de tara. Din aceste discutii (privind boicotul - n.r.) nu cred ca are nimeni de castigat: nici noi, in privinta spatiului Schengen...", a aratat Bolos, la Realitatea PLUS.

Ministru a precizat, totodata, ca a vazut ca "la mijloc nu exista un fundament serios" pentru votul de saptamana trecuta al Austriei.

"In totala contradictie cu ceea ce au semnalat expertii Comisiei Europene ca indeplinim toate conditii tehnice de aderare, cu toate acesta votul a fost unul fara fundament si ratiune. Din aceasta perspectiva, eu cred ca Austria va reveni (asupra deciziei - n.r.). Discutia aceasta cred ca este una inteleapta in care ne urmarim obiectivul de tara de aderare la spatiul Schengen. Eu nu cred ca isi doreste nimeni ca pana la urma intre cele 2 tari membre sa apara o animozitate care sa nu duca la nimic concret. Austria isi doreste sa rezolve problema migrantilor", a explicat ministrul liberal.

Cat priveste politica monetara si de dobanzi practicata de companiile austriece, el a raspuns ca in aceasta privinta "BNR are un cuvant de supus. Aici conteaza foarte mult volumul de rezerve minime obligatorii.

"Trebuie sa fim foarte pragmatici: Romania are ca obiectiv de tara integrarea in Schengen iar Austria urmareste rezolvare problemei migratie. Aici trebuie sa gasim solutia pentru a rezolva aceste obiective care sunt oarecum diferite la nivel de tara. Din partea ambelor parti cred ca se va gasi o solutie de echilibru in care noi sa fim integrati in Schengen si asigurarile pe care desi le-au avut sid esi s-au verificat conditiile tehnice - inca odata vom da dovada de intelepciune si vom arata ca nu exista o problema de migratie la noi si ca acest lucru il controlam foarte bine. Sa dam asigurari Austriei pe termen lung (...). Ramanem victima unui vot total nedrept la adresa Romaniei. Sunt convins ca se va gasi o solutie", a mai spus Bolos.