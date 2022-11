Dragnea: Nu mi-e rusine de nimeni, de nimic din ce am facut si ma uit in ochii oricui, la orice ora. Am spus tot ceea ce stiam la momentul respectiv. Sunt lucruri care mai pot fi spuse, dar unele pot dezavantaja Romania astazi. Cel mai important lucru este de a spune ce se intampla in Romania acum si ce se poate face. Nu sunt dezvaluitorul de serviciu. Nu am de ce sa ma feresc, raspund la intrebari, spun ce vreau si cand vreau.

Anca Alexandrescu: Unde ati disparut pana acum, v-a speriat cineva?

Dragnea: Doamne fereste, nu! Am lucrat cu fiul meu la ferma agricola, am reusit sa terminam semnanatul la toate culturile.

Anca Alexandrescu: Politica nu mai faceti?

Dragnea: Acum nu. Dar o sa iti raspund foarte curand la intrebare. Chiar daca nu voi face foarte curand politica, anul viitor voi prezenta un program de guvernare complet si voi sprijini un partid sau o alianta de partide, si acea alianta de partide va castiga si alegerile si va pune si presedintele Romaniei.

Anca Alexandrescu: V-ati mai uitat pe sondajele din ultima vreme?

Dragnea: Nu ma uit niciodata pe sondaje.

Anca Alexandrescu: Ati negociat cu Statul Paralel?

Dragnea: Cat de putine cunostinte sa ai ca sa crezi asa ceva?!

Anca Alexandrescu: Cum era Romania cand ati lasat-o, in 2019?

Dragnea: Cum era ROBOR-ul atunci si cum e acum. Inflatia e foarte mare. Programele din agricultura nu mai functioneaza. Se chinuie sa finalizeze refacerea unei parti din sistemul de irigatii. Noi atunci am prevazut o suma foarte mare. Hrana este din ce in ce mai otravita in hypermarketuri. Viata e din ce in ce mai grea. Romania nu mai are pic de mandrie, nu stie absolut deloc sa isi vad interesul national in aceasta perioada care e foarte tulbure si intr-o permanenta miscare. Conducatorii statului au luat pozitia ghiocelului si actioneaza la comanda Washingtonului, Bruxelles si a multinationalelor. Nu imi mai intereseaza pe nimeni cum traiesc oamenii. Am asistat timp de un an de zile la un circ ieftin privind cresterea pensiilor. In ceea ce priveste companiile romanesti, majoritatea o duc din ce in ce mai greu pentru ca sunt afectati de preturi si de piata. Dupa ce s-a desfiintat OUG 114 si s-a liberalizat piata - de atunci au inceput sa creasca preturile, nu de la razboiul din Ucraina. Asta e diferenta dintre Romania de acum si Romania de cand am condus eu.

Poporul roman, de 20 de ani de zile a fost manipulat, mintit, inveninat tocmai pentru a-i face sa dispara romanului sentimentul de apartenenta la comunitate si apoi sentimentul national. Romania e unul dintre putinele state unde guvernantii nu urmaresc interesul national

Iosefina Pascal: Care era prejudiciul in dosarul in care ati fost condamnat la inchisoare?

Dragnea: 8000 de euro.

Anca Alexandrescu: Cea mai dura acuzatie la adresa dvs e OUG 13. Cum va explicati ca eticheta asta nu se lipeste si de dl. Grindeanu? El nu era prim minsitru atunci?

Dragnea: Poate fi o explicatie aici. Mi-a trimis cineva o inregistrare cand a fost la o emisiune la o alta tv si el a spus atunci ca relatia intre mine si el s-a rupt cand a anulat OUG. A mintit urat atunci. OUG a fost adoptata marti si stabilsem sa ne vedem cu colegii din Coalitie in Baneasa. In loc sa vina, i-a venit sotia de la Timisoara, l-a luat Pahontu si l-a dus la dl. Iohannis unde a stat toata dupa-amiaza. Cum sa faci asa ceva? Ala era un dusman clar impotriva guvernarii! Facea tot ce putea ca guvernarea sa nu functioneze. De atunci nu l-am mai putut avea la suflet. Un mincinos. Eu cu mincinosii nu pot lucra.

Anca Alexandrescu: De ce l-ati numit pe Grindeanu? Cine v-a pus?

Dragnea: A fost ideea mea. Era un tanar ce parea promitator atunci...

Anca Alexandrescu: Grindeanu pe cine a vrut sa denute in dosarul vizitei in SUA?

Dragnea: E un denuntator. Pe mine

Anca Alexandrescu: A dat declaratii? A facut denunt scris? Ce a scris acolo?

Dragnea: O prostie. A spus ca el crede ca eu am vrut sa ajut pe cineva. Daca stii ceva, spune, dar spune adevarul nu minciuni. Aici e vorba de caracter. Asa cum mine au fost multi la pescuit.

Anca Alexandrescu: De ce l-ati pus sef la ANCOM?

Dragnea: Pentru ca am porstul obicei sa imi tin cuvantul. Cu toate lucrurile urate pe care le-a spus despre mine, eu mi-am tinut cuvantul. Asta e omul, dar mi-l asum. E una din greselile mele, ca si Dancila.