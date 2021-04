Realitatea PLUS

Excepțiile propuse de deputatul PNL Florin Roman, cel care a inițiat proiectul de lege, a inflamat spiritele atât în Parlament, cât și printre specialiști. De altfel, proiectul a primit aviz negativ de la Guvern, iar Consiliul legislativ și Consiliul Economic au cert modificarea inițiativei, adtfel încât doar miliatrii și poliștii să poate fi exceptați de la lege.

Dumitru Coarnă, deputat PSD: Proiectul de lege a fost retrimis la Comisia Juridică tocmai din această perspectivă, pentru că avem o singură excepție de la regulă, militarii și foștii polițiști, care au pregătire necesară. Ar putea să fie încadrați, pe cale de excepție, să nu mai facă acele cursuri, pentru că omul ăla, 25-30 de ani, a lucrat cu armament. Are pregătire. Parlamentarii sau orice alt funcționar public, la pensie, nu pot să intre în posesia unei arme fără cursuri.

Parlamentarii susțin că demnitarii nu ar trebui să dețină arme și muniție fără să știe să le folosească sau fără test psihologic.

Daniel Fenechiu, senator PNL: Nu am fost niciodată preocupat, nici când eram avocat, nici de când sunt parlamentar, nu am simțit nevoia unei arme. Nu am fost niciodată amenințat. În afara polițiștilor sau militarilor, care au pregătirea necesară, eu cred că atât demnitarii, cât și magistrații au practic obligația să urmeze un curs. Nici demnitatea, nici magistratura nu-ți conferă cunoștințele necesare pentru utilizarea unei arme.

Pe de altă parte, reprezentanții militarilor susțin că nici măcar legea în vigoare nu este corectă.

Iulian Surugiu, președintele Sindicatului Național al Agenților de Poliție: E o nedreptate făcută de acum 6-7 ani, când s-a schimbat legea armelor, prin aceea că polițiștii și militarii nu pot să-și ia arma și în rezervă. Chiar în timpul activității trebuie să dea testare psihologică. Legea e proastă. Chiar dacă ai arma, seara trebuie să mergi să o pui în seif. Așa spune legea. Dacă vine hoțul peste tine, în proprietate, îi spui să stea puțin, să mergi să-ți iei arma.

Proiectul urmază să fie discutat de parlamentarii juriști și apoi să primească votul final al Camerei Deputaților.