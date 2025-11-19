”Cele două funcții nu sunt compatibile. Domnișoara este secretar de stat, e greșit spus purtător de cuvânt, pentru că se lasă impresia că e unul care stă undeva într-o peșteră și iese din când în când. Nu, ea este secretar de stat, e purtătorul de cuvânt, este și șef al unui comparctiment, comparctimentul de comunicare și presă al Guvernului, ea este membră a Guvernului.

Din nenorocire, acum ar trebui să ne reamintească cele două organizații, televizunea publică și radioul sunt în serviciul public, nu în serviciul puterii. Deci nu poți să fii.... din acest punct de vedere, radioul trebuie să fie la fel de independent ca și Realitatea, postul dumneavoastră.

El nu poate fi independent câtă vreme în Consiliul de Administrație care hotărăște, este un membru al Guvernului. Trebuia să demisioneze de la Guvern”, a declarat Ion Cristoiu.