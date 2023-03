Elena Udrea: Aducându-mi aminte de domnul Ioan Rus, ei își fac banii, au nevoie de bani ca să se întoarcă la putere, am văzut zilele trecute, mi-au parvenit niște documente cum au luat bani de la un neamț, câteva sute de milioane, 200 de milioane, bani care au fost folosiți si pentru "prietenul dvs." dl. Grindeanu să ajungă prim-ministru.



Anca Alexandrescu; Cum așa? Cum au fost folosiți pentru Grindeanu?



E. Udrea: Păi aveai nevoie să finanțezi, să aveai nevoie de susținere la partid.



A. Alexandrescu: Păi grupul de la Cluj l-a susținut pe Sorin Grindeanu?



E. Udrea: Sigur că da, Inclusiv banii aceia au fost folosiți.



A. Alexandrescu: Dar aveți probe in sensul ăsta? Sau sunt doar niște povești?



E. Udrea: Sigur că da. Omul care-l susține pe Grindeanu si care este de la PSD, dl Bejelniță... este de la PSD Caraș-Severin, apare în aceste împrumuturi cu domnul.. cu neamțul acesta, dar și cu Neluțu Varga. (...) Deci sunt zeci de milioane care au tot fost date în tranșe până s-au adunat 200 de milioane.



A. Alexandrescu: Deci din acest motiv l-am văzut pe Grindeanu în tribună cu grupul de la Cluj, la meci.



E. Udrea: Au luat acești bani, este acolo cu cei de la Cluj, au luat acești bani, promițându-i....



A. Alexandrescu: M-a reclamat Sorin Grindeanu spunând că nu e adevărat, nu face parte din grupul de la Cluj și am și primit amendă de la CNA.



E. Udrea: Am văzut că vă amendează CNA...(...) oricum aveți de partea dv telespectatorii. Dar ei folosesc aceste resurse financiare, acum vor să-mi ia și această afacere Transilvania Smart City si tot ce se întâmplă acolo tot pentru că ei au acesta practica de a lua afacerile celor pe care fie îi bagă în pușcărie, sau le creează probleme, fie le fac documente așa cum au făcut cu dl Apris, pentru 200 de milioane si acum se judeca sa si recupereze omul banii pentru că i s-au promis cariere de mine de aur si multe alte lucruri.