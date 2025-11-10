„După tragedia care s-a întâmplat în Rahova, (...) în calitate de deputat de București, am folosit instrumentele de parlamentar și am trimis întrebări, interpelări și adrese oficiale mai multor instituții cu privire la situația din sectorul 3.

Am văzut, din nefericire, ce se întâmplă atunci când avertismentele transmise de către specialiști, de către experți, nu sunt luate în considerare. Am văzut asta în România de mai multe ori, de-a lungul anilor. Ajung să se producă tragedii, ajung să moară oameni. De aici și apelul meu de acum la responsabilitate față de oamenii care trăiesc în sectorul trei, în special în zona Pallady, zona Brățării”, a scris Baciu.

Parlamentarul a prezentat, într-o postare pe Facebook, răspunsul primit din partea Transgaz privind situația semnalată.

"Eu n-am văzut avertisment mai serios, transmis oficial, de vreo autoritate sau instituție din România, pe niciun subiect, în România ultimilor ani", a precizat parlamentarul în mesajul său.

Documentul prezentat de Baciu include și o serie de soluții propuse de specialiști:

a) „desființeze lucrările de amenajare a drumurilor publice din str. Brățării și din str. Drumul Gura Făgetului.”

b) „se conformeze prin obținerea avizelor de amplasament din partea S.N.T.G.N. Transgaz S.A.”

c) „realizeze lucrări de punere în siguranță a conductelor Transgaz ce subtraversează drumurile”

Andrei Baciu, în calitate de deputat, mai precizează că a transmis către toate instituțiile centrale și locale această informare, cu rugămintea de a acționa cu responsabilitate, dar a depus și un proiect de hotărâre de Consiliu Local la Primăria Sectorului 3, semnată de consilierii PNL.