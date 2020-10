Culisele Statului Paralel - Cristian Rizea: „ Din Dosarul Colectiv, doar pentru Bănicioiu s-a făcut disjungere”

Cristian Rizea: „Eu am spus de această investiție, în ghilimele, a lui Nicu Bănicioiu încă din primul volum pe care l-am publicat. Chiar de 1 Mai anul acesta, când am lansat volumul. Sunt fapte penale, sunt bani mulți, e o zonă scumpă a Capitalei. (…) Am prezentat o poză cu Nicu Bănicioiu pe Facebook. (…) A fost în multe locații de lux. (…) I-am dezvăluit cum arată Coasta de Azur. (…) Acolo a avut întâlniri cu mulți oameni de afaceri. (…) Bănicioiu s-a obișnuit cu locații de lux, inclusive Portofino. A avut în timpul mandatului său întâlniri acolo cu oameni de afaceri. (…) Acolo camera de hotel este 1.500 de euro pe noapte. (…) Procurorii ar trebui să îl întrebe despre toate acestea. (…) Numai trabucurile dacă le vor găsi, dacă vor face percheziții, sunt de câteva zeci de mii de euro. Sunt aduse din Cuba, ediție limitată. (…) Destinațiile preferate ale lui Bănicioiu erau New York, Miami, Cuba. (…)

Dinu Pescariu e și el un apropiat al grupării de la Pro România, au făcut multe multe contracte oneroase împreună. La Pescariu Ponta juca tenis cu George Maior. (…) Ne amintim de drama trăită de România cu Colectiv, când Bănicioiu era ministru. Din acel dosar, și am spus în volumul doi, singurul pentru care s-a făcut disjungere a fost Bănicioiu. (…) Coldea și Pahonțu l-au protejat pe Bănicioiu. (…) Victor Ponta i-a spus să se pună la dispoziția Parlamentului cu imunitatea și să nu demisioneze. Victor Ponta așteaptă alegerile din 6 decembrie cu acest partid balama. Să negocieze inclusiv imunitatea lui Nicu Bănicioiu. (…) Uitați-vă la modul cum abordează Bănicioiu problema cu masca. (…) Îi îndeamnă pe români să poarte mască pe Instagram din salonul de lounge din Aeroportul din Nisa. (…) Acolo stau doar cei de la business class. E o aroganță din partea lui. ”