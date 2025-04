În Belgia, deși se atinge un record de 11 milioane de găini, cererea este în continuare mai mare decât oferta.

În America, situația este și mai dramatică. Un ou a ajuns să fie mai scump cu 50 la sută, aproape dublu față de media europeană.

Hundreds of egg farmers have been saying that corporate feed is causing chickens to stop laying eggs during an egg shortage. They switch their feed and the chickens start laying again. #EggShortage pic.twitter.com/ScCFV3WC3B