"În primul rând vreau să le mulțumesc colegilor mei din PSD, care au dat un vot pentru o coaliție, nu împotriva unui ministru,. Nu există o altă coaliție care să poată conduce România în acest moment. Cât privește votul meu, a fost unul de principiu, prin care am vrut să arăt că niciun ministru nu are un cec în alb. Repet, nimeni nu are un vot în alb", a afirmat Marcel Ciolacu.

Miercuri seară, premierul și președintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat că „e foarte posibil (ca Marcel Ciolacu - N.R.) să fi greșit” când s-a abținut la votul moțiunii simple față de ministrul energiei, Virgil Popescu. Restul deputaților PSD au votat împotrivă, cu excepția lui Daniel Florea, care a votat pentru demiterea ministrului liberal al Energiei.