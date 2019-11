CAZ IREAL: Un copil pierdut în pădure timp de 2 zile spune că un urs l-a protejat. Este posibil așa ceva?

Politistii l-au gasit pe micul Casey Hathaway dupa doua nopti de cautari. Copilul era ud, deshidratat, speriat si prins intr-un tufis spinos. Dupa ce a primit ingrijiri, le-a povestit rudelor si autoritatilor ca nu a fost singur in padure si ca a supravietuit datorita unui urs ce l-a pazit.

Povestea baiatului a impresionat familia. “A spus ca a stat cu un urs doua zile,” a scris matusa sa intr-un mesaj pe Facebook. “Dumnezeu i-a trimis un prieten sa il protejeze. Dumnezeu e bun. Miracolele chiar se intampla.”

Totul s-a întâmplat în luna februarie a anului 2019.

In ciuda entuziasmului familiei si localnicilor, expertii sunt sceptici ca micul Casey a fost protejat de un urs, potrivit The Guardian. Specialistii cred ca prietenia neasteptata intre baiat si urs a fost doar rezultatul imaginatiei sale.

“Nu am mai auzit de asa ceva pana acum, ursii nu fac asa ceva,” a declarat Chris Sevheen, un expert in ursi din cadrul Universitatii din Montana. “Ursii salbatici nu sunt prieteni cu oamenii. Nu vreau sa zic ca n-a spus adevarul, dar evident crede ca a vazut anumite lucruri si poate are o jucarie de plus in forma de urs acasa. Dar nu am vazut nicio dovada ca s-a intamplat asa ceva vreodata.”

Exista exemple de prietenie intre oameni si ursi, insa, in acele cazuri, animalele au fost crescute in captivitate si au invatat sa socializeze cu oamenii.

“Intr-o situatie in care un urs e crescut de un om, poate deveni foarte bland, ca un caine. Dar un urs salbatic e complet diferit,” a continuat Sevheen.

Ursii salbatici au o aversiune naturala atunci cand vine vorba de interactiunea cu oamenii. Ursii care intra in curti sau care ataca oamenii sunt ucisi. Aceste mamifere au un simt al mirosului de 7 ori mai puternic decat al cainilor, asa ca ursul din povestea lui Casey l-ar fi mirosit inainte sa il vada si ar fi fugit.

“Ursii sunt, in general, speriati de oameni, indiferent de marimea persoanei,” a continuat Servheen. “Ursii care se apropie de oameni nu supravietuiesc mult timp, asa ca selectia naturala isi face treaba. Singurul motiv pentru care s-ar fi apropiat de copil ar fi avut un substrat pradator, desi ursii negri foarte rar dau dovada de un comportament de pradator fata de oameni si evident nu s-a intamplat acest lucru aici.”

Servheen e convins ca micul baiat care s-a pierdut in padure si-a imaginat prietenul urs care l-a protejat sau doar a zarit un urs si a creat un intreg scenariu pornind de la acest moment. Indiferent de varianta reala, Casey s-a folosit de ideea ursului, fie ca a existat, fie ca nu, pentru a supravietui singur in temperaturi extreme.

