"Veti vedea povestea celei mai mari deturnari de fonduri UE din Romania de dupa 1989. Un judet care ar fi trebuit sa se intoarca dupa soare, cu un buget de la UE de 1,1 miliarde de lei este la pamant pentru ca a fost supt timp de 8 ani de zile de o guvernare pesedista, caci acolo PSD este peste tot si in toate. Nu doar la nivelul conducerii judetene, ci si in localitatile din judet.

Veti vedea imaginile dezastrului. Pescarii nu mai au din ce sa traiasca. Seful pescarilor, care trebuia sa fie alaturi de noi, va intra doar prin telefon pentru s-a dus astazi la Bucuresti ca sa isi ceara drepturile. In urma razboiului, Ministerul Agriculturii vrea sa ii pacaleasca pe pescari si sa amane plata, desi celelalte tari au primit despagubiri.

Ce se intampla astazi in judete este un dezastru. O sa vedeti primari care au inaintat proiecte pe fonduri UE prin acest program (...) sa refaca dispensare si le-au fost refuzate, in timp ce peste 300 de proiecte din afara judetului au primit finantare din fondurile destinate Deltei Dunarii.

Vor veni oamenii din toate domeniile. S-a facut o investitie uriasa in centrul orasului. Faleza, Veti celebra faleza, vorbim de 50 milioane de euro bagati intr-o asfaltare. Ceea ce se intampla acolo e strigator la cer.

Seful judetului si-a luat concediu medical ca sa nu vina la emisiunea noastra, dar tot el este cel car, prin firmele familiei sale, a luat banii europeni si a construit o cladire cu mai multe etaje, pe care probabil o sa o vedem diseara cu totii. La parter i-a facut iubitei sale un centru medical si ne-a spus cu nonsalanta ca nu e nimic ilegal, ca avea dreptul sa faca asta. Nici macar imoral (nu ar fi ceea ce a facut el - n.r.). Banii erau, de fapt, destinati pentru renasterea judetului, pentru ca acolo sa vina turistii din toata lumea.

Ganditi-va ca Romania beneficiaza de aceasta Delta, care este o perla in patrimoniul UNESCO, si care este pe cale sa fie distrusa.

Vedeti ce se intampla cu Canalul Bistroe. Incet-incet devine tot mai clar ca acela va fi canalul prin care se vor tranzita zilnic 500 de mii de tone de cereale. Este foarte clar ca soarta Deltei este pecetluita. Autoritaile tac, inghit si nu fac absolut nimic.

Oamenii din zona aceea sunt disperati. Oamenii din Chilia Veche sunt distrusi de faptul ca nu au cum sa ajunga acasa. Este un drum imprecticabil acolo pentru ca se cearta intre ei reprezentantii Consiliului Judetean cu un fost parlamentar PSD care detine o investitie in domeniul agricol, care e de fapt mostenita de la stat, si pentru care plateste 20 de dolari pentru 1 hectar redeventa la stat.

Dimensiunea mafiei si a furtului este uriasa. Este doar primul judet in care mergem. Este inceputul unui drum pe care il vom duce pana la sfarsit, pana in anul 2024 cand vor avea loc alegerile pentru ca romanii sa vada cu adevarat unde se duc banii care le-ar fi fost destinati lor si dezvoltarii tarii", a declarat jurnalista Anca Alexandrescu, intr-o interventie telefonica speciala la Realitatea PLUS.