Realitatea PLUS

SURSĂ: Realitatea PLUS

Sursele Realitatea PLUS spun ca acest protest ar urma sa inceapa de maine, in Capitala, demersul fiind in semn de sustinere a colegilor de suprafata, care protesteaza deja pentru a patra zi consecutiv, incepand de joi, 20 ianuarie.

Daca informatia se va confirma, atunci Capitala va fi blocata maine dimineata, cand mii de oameni trebuie sa ajunga la serviciu, copiii la scoli si gradinite, iar alti bucuresteni la spitale sau diverse institutii publice.