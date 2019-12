Cadouri de neuitat de luat de Sărbători

Pentru părinți: un smartwatch Withings Move ECG

Ce? Smartwatch pentru părinți? Cei care mă sună ori de câte ori apare un mesaj pe calculator? Stai liniștit, Withings nu este un smartwatch obișnuit. La exterior arată ca orice alt ceas: cadran, cifre și limbi. La interior se întâmplă lucrurile interesante: ceasul are un pedometru inclus, monitorizează somnul și poate face un EKG în aproximativ jumătate de minut. Pericolul bolilor cardiovasculare crește pe măsură ce înaintăm în vârstă, iar un smartwatch cu posibilitatea de a monitoriza sănătatea din acest punct de vedere este unul dintre cele mai bune cadouri pe care le poți oferi. În plus, aplicația companion este foarte ușor de folosit. Nu mai menționez faptul că Withings Move ECG e de vreo 4 ori mai ieftin decât un Apple Watch 5.

Pentru iubitul sau iubita cu pasiuni în fotografie: un Huawei P30

Nu, nu voi recomanda o cameră. De cele mai multe ori, camera foto devine un accesoriu care devine prea incomod de purtat peste tot. Dacă ești într-o relație cu un pasionat de fotografie, iar telefonul actual se pregătește de plaiurile reciclării, atunci un telefon cu o cameră bună sau mai multe este fix ceea ce trebuie. Din fericire, ai de unde alege, iar una dintre recomandări este Huawei P30. Motive? Va avea la dispoziție o suită de camere, cu distanțe focale variate, ca să fotografieze și peisaje, și portrete, și selfie-uri cu cel mai tare partener ever! Cu el va putea să-ți aducă și luna la picioare, grație zoom-ului hibrid 50x! Și dacă mai are nevoie de un brand care să ateste că are o cameră reală la dispoziție, atunci numele Leica pus pe cele mai tari telefoane Huawei ar trebui să mulțumească pe cei mai pretențioși dintre amatori

Pentru omul plecat mereu în concedii: o dronă DJI Mavic Mini

Feed-ul lui este o călătorie continuă? Atunci va fi bucuros să își schimbe un pic perspectiva. Nimic nu poate face acest lucru mai mult decât o dronă, iar modelul care este extrem de popular în acest moment este drona DJI Mavic Mini. Toate specificațiile indică un companion foarte bun pentru orice călător. Cântărește 249 de grame, poate zbura până la 30 de minute și are o cameră stabilizată pe 3 axe. Senzorul este de 12 megapixeli și poate filma la rezoluție 2.7K. Din testele realizate până acum de către amatorii de drone, DJI Mavic Mini are șansele să devină cea mai populară dronă din lume. Un mic sfat: grăbește-te să-l iei, pentru că stocurile, din ce am văzut, sunt limitate.

Pentru micul geek: un Google Home Mini

Asta dacă nu îl are deja :D Google Home Mini este cel mai accesibil mod de a avea un asistent virtual în propria casă. Design-ul este simplu și se integrează în orice cameră. Varietatea de lucruri și de dispozitive cu care Google Home Mini se poate conecta este atât de mare, încât ne-ar trebui o serie de vreo 10 articole ca să acoperim totul. Pe scurt, boxa asta mică poate reda, evident, melodiile preferate de pe servicii precum Spotify, te poate informa cu privire la o varietate de subiecte, poate seta remindere și poate controla alte dispozitive smart. Pentru un gadget de sub 200 de lei, chiar nu poți da greș cu un asemenea cadou.

Pentru misterioși: un card cadou

Da, cardul cadou este o modalitate de a trișa, însă în viața noastră sunt oameni despre care nu știm mare lucru, dar cărora le luăm cadouri. Ce pasiuni au, pe unde au călătorit în acest an, cu cine ies la bere? Dacă toate întrebările astea te lasă mai confuz decât în urmă cu câteva minute, atunci cardul cadou este cea mai bună opțiune (pe lângă eterna sticlă de ceva mai de soi sau pachetul de cosmetice ). Ca să fii cât de cât sigur că o să-l folosească, alege un card cadou de la un magazin cu o gamă variată de produse. Ca să fii și mai sigur, alege unul cu un termen mai mare de valabilitate. Oferă-l cu cel mai mare zâmbet, apoi ține-i pumnii că va fi folosit. Partea proastă este că, la cât de misterioasă este persoana căreia i l-ai oferit, n-o să știi ce și-a cumpărat cu cardul respectiv. Dar măcar ți-ai făcut datoria și în acest an.

Tu pe ce ai pus ochii în acest an?