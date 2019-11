Barna îi dă răspunsul fostului cârmaci al țării: "Să rămână în barca lui"

2019-11-19 12:38:43 Ionescu

Domnule Barna, terminati cu aceste amenintari, ca de aceea ati coborat in sondaje, datorita arogantei. Traian Basescu nu cred ca bijbiie prin Parlamentul Eurpean, este o voce importanta si spre deosebire de dvs. are o experienta relevanta. Si-a castigat pozita in Parlamentul European, a obtinut increderea multor votanti, asadar invatati sa respectati ! Decenta nu trebuie sa va ocoleasca nici pe dvs ! Si mai cred ca aveti un tupeu foarte special! incercati sa va indreptati ,altfel oamneii se conving de dvs., usor, usor.