„La Kiev pentru a treia mea vizită de la începutul războiului Rusiei. S-au schimbat atât de multe. Ucraina este acum un candidat la aderarea la Uniunea Europeană. Voi discuta cu președintele Zelenski și premierul Denis Shmyhal despre cum să continuăm să ne apropiem economiile și oamenii noștri în timp ce Ucraina progresează spre aderare”, a scris președinta Comisiei Europene pe Twitter.

🇺🇦 In Kyiv, for my 3rd visit since the start of Russia’s war.



So much has changed.

Ukraine is now a 🇪🇺 candidate.



I'll discuss with @ZelenskyyUa and @Denys_Shmyhal how to continue getting our economies and people closer while Ukraine progresses towards accession.