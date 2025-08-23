Sfântul Mucenic Lup – rob cu suflet liber

Sfântul Lup a fost un sclav în vremea împăratului roman Aurelian (270–275), dar un om liber în credința sa. A slujit cu devotament unui stăpân păgân, însă nu și-a ascuns niciodată credința în Hristos. Pentru mărturisirea sa curajoasă, a fost supus torturii și, în cele din urmă, și-a dat viața ca martir. Potrivit tradiției, „plecându-și capul sub sabie, și-a dat sufletul pentru Hristos Domnul său și a fost îngropat de cei credincioși cu cinste”.

Sfântul Irineu – apărător al dreptei credințe

Sfântul Irineu s-a născut în Asia Mică, în cetatea Smirna, și a fost ucenicul Sfântului Policarp. A fost trimis în Galia, unde a devenit episcop al orașului Lugdunum (azi Lyon, Franța). Într-o epocă marcată de prigoane și erezii, Irineu s-a remarcat prin scrierile sale teologice, în care combătea rătăcirile și apăra cu tărie credința ortodoxă. A murit ca martir, primind cununa muceniciei.

Semnificație și tradiție

Această zi este un prilej de rugăciune și reflecție asupra curajului celor care au mărturisit credința în vremuri de persecuție. Credincioșii sunt îndemnați să participe la slujbe, să aprindă lumânări și să mediteze la puterea credinței în fața încercărilor.