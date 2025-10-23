„PPC myRewards reprezintă o premieră pentru piața de furnizare din România”, a declarat Ionuț Polexe, Value Proposition Director PPC Energie.

„Prin intermediul programului, clienții au acces la ofertele a peste 20 de comercianți și pot beneficia de produse și servicii dintr-o gamă largă, începând cu tehnologie și terminând cu sport și lifestyle”, ne spune Ionuț Polexe.

Totul este simplu: din aplicația myPPC intri, în secțiunea PPC myRewards și activezi ofertele preferate. Tot direct din aplicația myPPC, poți să alegi electrocasnicele dorite, plătite ușor, în cel mult 36 de tranșe egale. Serviciile includ livrarea gratuită și preluarea aparatului vechi, dar și instalarea gratuită.

PPC Energie este primul furnizor de energie care oferă clienților săi posibilitatea de a achiziționa electrocasnice, dar și acces la un program de loialitate. Energie pentru orice.