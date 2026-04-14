Specialiștii în securitate cibernetică estimează că un astfel de moment s-ar putea produce în următorul deceniu, dar că entități rău intenționate colectează deja date prin sistemul „stochează acum, decriptează mai târziu”.

State și grupări rău intenționate colectează deja date criptate, cu intenția de a le sparge imediat ce tehnologia devine disponibilă. Printre cele mai expuse domenii: infrastructurile critice, sistemele financiare și datele guvernamentale.

Pentru a evita un colaps global al securității digitale, Google cere accelerarea tranziției către Criptarea Post-Cuantică (PQC), standard conceput să reziste atât atacurilor clasice, cât și celor cuantice. Compania a început deja implementarea noilor algoritmi în Chrome și colaborează cu organisme internaționale pentru standardizare.