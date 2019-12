Olaru, pregătit pentru aventura de la FCSB: ”Obiectivul este câștigarea campionatului!”

Tânărul atacant a fost cumpărat de FCSB în vara acestui an, iar Gigi Becali i-a permis fotbalistului să evolueze până la sfârșitul lui 2019, sub formă de împrumut, la Gaz Metan.

În partida Gaz Metan – Viitorul, scor 1-0, Olaru a bifat ultimul meci pentru medieșeni și a explicat că este pregătit pentru aventura de la FCSB.

Fotbalistul le-a mulțumit oficialilor ardeleni pentru încrederea pe care au avut-o în el și a anunțat că așteaptă să se lupte pentru titlu.

”Nu știu dacă voi mai fi aici să duc echipa în play-off. Am muncit foarte mult acest sezon să fim aici. Îmi doresc și să rămân aici și să plec acolo. Acolo va fi o experiență nouă, sunt alte obiective, altă presiune.

Acolo, obiectivul este câștigarea campionatului, aici e prezența în play-off. Sper colegii să prindă play-off-ul. Am avut o perioadă lungă aici, cu 100 de meciuri în Liga 1. Au avut încredere în mine cei din club și antrenorii. Am dat mereu tot ce am avut mai bun” a declarat Darius Olaru.

