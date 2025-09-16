„21 de ani fericiți. Și cinci ani fericiți pentru noi.”

David Popovici, îndrăgostit de înot încă de mic

Născut în București pe 15 septembrie 2004, Popovici a început înotul la doar patru ani, la recomandarea unui medic ortoped, pentru a corecta o scolioză incipientă. De atunci, parcursul său sportiv a fost unul impresionant. În acest an, la Campionatul Mondial de la Singapore, David a cucerit aurul la 100 m liber și 200 m liber, repetând performanța sa din 2022. În plus, a stabilit un record european și record al competiției la 100 m liber (46.51 secunde), devenind singurul înotător din istorie care reușește această dublă victorie la două ediții ale Campionatului Mondial.

Dincolo de realizările sportive, David Popovici a ales să transforme ziua sa de naștere într-o cauză caritabilă. În loc de cadouri, campionul român a donat resurse pentru tinerii excepționali din programul Bursele DAR, organizat de Fundația Hope and Homes for Children, sprijinind 35 de copii și tineri talentați în artă, sport sau știință.

„De ziua mea nu vreau cadouri, vreau șanse pentru viitorii campioni. Performanța se clădește cu oameni. Haideți să fim împreună acei oameni!” – David Popovici

Anul trecut, inițiativa sa a mobilizat aproape 9.000 de donatori în campania „Ambasador pentru Acasă”, contribuind la construcția unei case familiale pentru 11 copii cu nevoi speciale.

Astfel, ziua de naștere a lui David Popovici nu a fost doar un prilej de sărbătoare personală, ci și un exemplu de generozitate și implicare socială.