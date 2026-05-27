Weekend Sessions deschide sezonul 2026 cu Jazz & Swing la Palatul Suțu

Weekend Sessions revine în 2026 cu un nou sezon de întâlniri culturale dedicate publicului urban, transformând grădini și muzee emblematice în spații vii pentru muzică, film, dans și artă contemporană. Ajuns la cea de-a șasea ediție, proiectul continuă să aducă publicul mai aproape de patrimoniul cultural, într-un format relaxat și accesibil, construit în jurul ideii de comunitate și experiențe împărtășite.

Noul sezon debutează în weekendul 6-7 iunie, în curtea Palatul Suțu, unul dintre cele mai apreciate repere culturale ale Capitalei. Prima ediție din 2026 este dedicată jazzului și swingului și promite două seri de vară animate de concerte live, sesiuni de dans, ateliere creative și vizite ghidate.

Pe scena Weekend Sessions vor urca artiști precum Soul Serenade, Răzvan Cipcă Jazz Quartet, Amphitrio și Jazzbirds, iar atmosfera va fi completată de DJ set-ul The Jazz Cave Festival. Evenimentul își propune să ofere publicului o experiență culturală completă, în care muzica, patrimoniul și socializarea se întâlnesc într-un cadru elegant și prietenos.

Calendarul complet al actualei ediții continuă parteneriatele dezvoltate în ultimii ani cu muzeele și spațiile culturale din București și include cinci weekenduri de experiențe complexe, ce se vor desfășura în locații emblematice din oraș, dar și o nouă ediție la Constanța. După deschiderea sezonului de la Palatul Suțu, urmează, pe 20 - 21 iunie, „Picnic de Sânziene” în grădina Muzeului Nicolae Minovici, unul dintre cele mai iubite evenimente de până acum din calendarul Weekend Sessions. Pe 27 - 28 iunie, proiectul continuă la Palatul Regal, într-o nouă colaborare cu Muzeul Național de Artă al României. În toamnă, Weekend Sessions ajunge din nou la Constanța, la data de 5 septembrie, în Piața Ovidiu, în parteneriat cu Muzeul Național de Istorie și Arheologie Constanța și Primăria din Constanța. Sezonul se încheie în 12 - 13 septembrie, la Casa Filipescu-Cesianu, cu Weekend Sessions - Cinema Spaniol, realizat în parteneriat cu Ambasada Spaniei.

Weekend Sessions continuă să aducă publicul mai aproape de muzee prin experiențe culturale construite în jurul muzicii, filmului, artei și timpului petrecut împreună.



Pe lângă edițiile din calendar, proiectul va include și în 2026:

● Recomandările săptămânale din muzee - trimise prin newsletterul „Unde ieșim la muzeu?” - https://www.weekendsessions.ro/newsletter.html ;

● Lansarea oficială a Hărții Muzeelor din România, în luna octombrie - un instrument digital și tipărit, menit să aducă toate muzeele din oraș mai aproape de publicul curios.

„Weekend Sessions a crescut în jurul unei idei simple: muzeele și spațiile culturale pot deveni locuri vii pentru întâlnire, relaxare și timp petrecut împreună. Credem în cultura care face parte firesc din viața cotidiană și în evenimente care aduc oamenii mai aproape unii de ceilalți, dar și de oraș. Ne bucurăm să continuăm parteneriatele dezvoltate în jurul Weekend Sessions și să propunem, și în 2026, ediții care transformă muzeele în locuri de întâlnire pentru comunitate, prieteni și familie. Fiecare weekend deschide o nouă experiență și o nouă perspectivă asupra orașului”, declară Silvia Floareș, co-fondatoare Weekend Sessions.

Weekend Sessions este o inițiativă culturală independentă dezvoltată de Asociația Antrepriza Culturală. Cu sprijinul partenerilor săi de lungă durată - UniCredit Bank, Rompetrol, Aqua Carpatica - festivalul continuă să ofere experiențe culturale liniștite și valoroase, gândite pentru un public divers, interesat de artă, educație, joacă, apartenență și relaxare.

Pentru orice întrebări, idei sau solicitări, vă invităm să ne contactați la adresa de email contact@weekendsessions.ro și la numărul de telefon +40 731 232 126.

Programul poate fi urmărit pe:

● www.weekendsessions.ro

● facebook.com/weekendsessions.ro

● instagram.com/weekendsessions.ro

● https://www.tiktok.com/@weekendsessions.ro

● www.youtube.com/@weekendsessionsro

DESPRE WEEKEND SESSIONS, UN PROIECT ANTREPRIZA CULTURALĂ

Weekend Sessions este o inițiativă culturală independentă, dedicată celebrării spațiilor culturale de referință și încurajării socializării alături de antreprenori și artiști independenți. Înființat în 2021 la Grădina Botanică a Universității din București, programul și-a extins orizonturile în 2023, incluzând muzee importante precum Muzeul Național de Artă al României, Muzeul Municipiului București: Casa Filipescu-Cesianu, Muzeul de Artă Recentă, Muzeul Național al Țăranului Român și Muzeul Municipiului București: Grădina și Vila Muzeului Nicolae Minovici. Weekend Sessions se dedică oferirii unei experiențe culturale autentice, conectând publicul la bogăția și diversitatea oferite de instituțiile culturale din București și nu numai.

www.weekendsessions.ro