Sloturi inspirate din nume celebre ale muzicii internaționale

Nu uita că poți să găsești aceste sloturi în varianta demo, pentru a le juca gratuit. Acest lucru te va ajuta să înțelegi regulile de joc și să te acomodezi cu fiecare slot în parte, înainte de a paria pe bani reali. În același timp, nu trebuie să-ți faci griji pentru detalii ce țin de accesibilitate – cele mai multe dintre ele sunt disponibile pe mobil, dându-ți ocazia să joci oricând vrei, de absolut oriunde. Dar să descoperim împreună care sunt cele mai interesante sloturi video bazate pe cei mai cunoscuți artiști din muzică.

Guns N’Roses

Începem lista cu un slot video de brand, dezvoltat de NetEnt, Guns N’Roses. Urmând una dintre cele mai mari trupe de Rock din lume, imediat ce jocul începe, pornești și tu într-o aventură neașteptată, datorită unui video introductiv care are pe fundal, poate cea mai cunoscută melodie a trupei, Sweet Child O’Mine. În timpul jocului ai la dispoziție 5 hituri Guns N’Roses (printre care Paradise City și Welcome to the Jungle) din care să alegi, care funcționează ca o coloană sonoră incitantă la joc. Dintre personajele cu care o să interacționezi se numără Axl Rose, Slash și Duff McKagan, simboluri care plătesc foarte bine, de fiecare dată când apar în combinațiile dorite.

Jocul iese în evidență printr-o calitate vizuală și sonoră extraordinară care o să te țintuiască în scaun pentru mult timp. Însă atunci când ne uităm la detaliile speciale ale slotului, nu putem decât să fim foarte încântați – bonusuri deosebite sau rotiri gratuite pe tot parcursul jocului. Cireașa de pe tort sau, pana de chitară, fiind însă cota RTP de 96,98%, un alt lucru ce face acest slot de la NetEnt de neratat.

Kiss

Inspirat de trupa americană de rock ce a scris istorie în anii 70, slotul Kiss urmărește de aproape personajele iconice ale trupei. Simbolurile jocului sunt complet autentice și sunt reprezentate de grup, de chitare electrice sau celebra imagine cu Gene Simmons scoțând limba la fanii lui. Coloana sonoră, evident nelipsită, include melodii precum Detroit Rock City, Rock, Roll All Nite și Shout it Loud.

Creat de Williams Interactive, cu o cotă RTP de 95,94%, jocul dispune de 5 role și 4 rânduri, dar și un set de role de 5x12, împreună dându-ți șansa de a câștiga masiv prin combinații pe 100 de linii de joc.

Michael Jackson King of Pop

Acest slot sub semnătura SG Interactive este dedicat regelui muzicii pop, Michael Jackson. Jocul se bazează pe o schemă clasică de slot: 5 role, 3 rânduri și 25 de linii. Trebuie menționat faptul că o să găsești 5 detalii speciale – Moonwalk Wilds, care plătește întotdeauna dublu, bonusul Wheel și multe rotiri gratuite.

Așa cum te aștepți de la un slot tematic, cele mai celebre melodii ale lui Michael Jackson îți vor ține companie pe tot parcursul jocului. O să asculți Dirty Diana, Beat It, Billie Jean, Bad, și Smooth Criminal iar Regele Popului o să vină în ajutorul tău atât ca simbol bonus cât și în marea cursă spre jackpot.

Jimi Hendrix

Fără discuție, unul dintre cei mai influenți și creativi muzicieni ai secolului 20, Jimi Hendrix este inspirația acestui slot. Jocul recrează atmosfera anilor 60, prin tematica flower power, cu influențe legate de simbolurile semnificative ale vremii: pace, iubire, flori, viniluri și chitare. Deși stilul este unul retro, grafica este spectaculoasă, așa cum ne-a obișnuit NetEnt de fiecare dată. Cota RTP este, de asemenea, una impresionantă, care ajunge la 96,91%.

În ceea ce privește specificațiile jocului, există o multitudine de detalii speciale care te vor ajuta să ajungi la câștigul dorit. Funcția Purple Haze transformă toate simbolurile clasice (10-A) în simboluri Wild. Apoi sunt rotirile gratuite pe care ți le aduce chitara roșie. Te mai așteaptă bonusuri spontane și diferite alte elemente ajutătoare, cu melodiile de referință mereu pe fundal, detalii care fac slotul Jimi Hendrix un joc de neratat pentru cei care-i iubesc muzica.

Elvis Lives

Regele rock and roll este imortalizat în acest slot creat de Williams Interactive. Construit într-un mod complet neconvențional, cu 5 role și 12 rânduri, jocul îți oferă 60 de moduri de a câștiga. În același timp, te bucuri de funcția Rolele Elvis, unde simboluri gigantice pot apărea la fiecare rotire. Aceste simboluri se comportă ca un grup de 4x3 simboluri, care-ți măresc semnificativ șansele la combinații câștigătoare.

Pe lângă bonusuri speciale și diferite tipuri de rotiri gratuite, jocul te încântă cu muzica lui Elvis pe tot parcursul sesiunii, când o să auzi melodii precum Hound Dog, Suspicious Minds și Burning Love.

Fantoma de la Operă

Vă rugăm să vă ocupați locurile, se ridică cortina! Pentru iubitorii de muzică clasică, Microgaming a dezvoltat slotul Fantoma de la Operă, bazându-se pe muzicalul cu același nume din 2004 al lui Andrew Lloyd Webber. Jocul este încărcat de detalii tematice și are drept simboluri, personaje celebre din film și o coloană sonoră superbă, care include toate compozițiile de muzică clasică ce au trecut testul timpului. Simbolul Scatter reprezentat de masca Fantomei te ajută să alegi tipul de bonus de care vrei să beneficiezi. Și fără îndoială, ai de unde alege: diferite tipuri de rotiri gratuite și două bonusuri independente (de fiecare dată când ajungi la simbolurile Candelabru și Scrisoare). Funcționând pe 5x3 role, jocul îți dă 243 de modalități de a câștiga iar șansele nu sunt mici, la o cotă RTP de 96,57%. În plus, jocul vine în întâmpinarea ta cu simboluri multiplicatoare, posibilitatea de a juca gratuit sau simboluri extra wild. Dacă îți dorești o incursiune în lumea magică a operei, atât prin muzică dar și prin simbolistica faimoasei povești, care să te impresioneze în drumul tău spre câștig, Fantoma de la Operă este în mod clar, un slot pe care să-l încerci.