Podcasturile REALITATEA. Ceva-n PLUS. Perspectiva bărbatului în urma unei despărțiri, cu Robert Diaconeasa - VIDEO

Podcasturile REALITATEA. Ceva-n PLUS. Perspectiva bărbatului în urma unei despărțiri, cu Robert Diaconeasa
Podcasturile REALITATEA. Ceva-n PLUS. Perspectiva bărbatului în urma unei despărțiri, cu Robert Diaconeasa

Jurnalista Realitatea PLUS Georgia Pietreanu, dialog fabulos cu Robert Diaconeasa, antreprenor în domeniul educației, într-un podcast în care se spune adevărul, chiar și despre divorț. Urmărește un nou episod din podcasturile REALITATEA - Ceva-n plus!

"În ulltimii ani, auzi despre divorț la fiecare doi pași, e ceva foarte comun. Chiar și eu vorbeam cu Ana, înainte să știu că ne vom despărți, că mi se pare foarte ciudat că oamenii se despart pe bandă rulantă și eu nu înțeleg de ce nu mai luptă pentru relațiile lor, fără să știu că, peste o lună, mă păștea și pe mine fix același lucru!", mărturisește Robert Diaconeasa.

Mărturiile le puteți urmări integral într-un podcast incendiar, pe canalul de YouTube Realitatea pe NET și pe pagina dedicată emisiunii - Ceva-n plus.