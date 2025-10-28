„Înalta Curte de Casație și Justiție respinge categoric afirmațiile vehiculate în spațiul public potrivit cărora ar fi exprimat un acord sau ar fi validat în vreun fel proiectul de lege privind pensiile magistraților. Declarațiile recente, inclusiv cele făcute de domnul Hunor Kelemen, care lasă impresia că asupra acestui proiect ar fi existat o acceptare din partea Înaltei Curți, nu corespund realității și riscă să afecteze încrederea publică în independența justiției”, a transmis Lia Savonea, într-un comunicat oficial.

În document se reamintește faptul că Înalta Curte nu are atribuții de avizare a proiectelor legislative, iar „o consultare informală nu poate fi interpretată ca un acord instituțional și nici ca o validare a conținutului unui proiect de lege”.

De altfel, „Înalta Curte a respins cu fermitate, în mod constant, orice inițiativă legislativă care ar fi fost de natură să slăbească statutul sau independența magistratului”, iar atribuirea către instanța supremă a „unui rol de <<consilier legislativ>> al Guvernului sau Parlamentului reprezintă o deformare gravă a ordinii constituționale și o atingere adusă principiului separației puterilor în stat”, se arată în comunicatul semnat de președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, judecător Lia Savonea.

Kelemen Hunor a anunțat, luni seară, că Guvernul ar fi trimis „informal” către Curtea Constituțională proiectul legii pensiilor magistraților, înainte ca acesta să fie adoptat. O astfel de practică este interzisă de lege și ar încălca principiul separației puterilor în stat.