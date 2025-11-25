Ediție explozivă „Lupta pentru România” în această seară de la ora 18.00

Azi, de la ora 18, Nicoleta Cone face dezvăluiri fără precedent!
Azi, de la ora 18, Nicoleta Cone face dezvăluiri fără precedent! Liderii regimului împart între ei ciolanul puterii, iar România e batjocorită de stăpânii lumii. Cine testează în hohote de râs apărarea țării noastre? Bâlbele habarnistului de la apărare sunt halucinante. Ce ascunde Moșteanu și de ce nu a fost găsit și doborât aparatul de zbor care a survolat 4 ore, în plină zi?

Între timp, Nicușor Dan se visează comandant suprem și e ocupat să pregătească vizite imaginare în SUA, deși e ignorat de Trump. Iar Bolojan continuă fără milă planul păpușarilor care îl întorc cu cheița și vrea să vândă la bucată tot ce le-a mai rămas românilor.

Ce se pune chiar acum la cale, ce plan bolnav au liderii regimului care a orchestrat anularea alegerilor? Ce urmează pentru popor și cine poate salva țara din ghearele reziștilor care și-au înfipt colții în puterea absolută?

Aflați totul de la Nicoleta Cone, azi - de la ora 18!