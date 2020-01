Violeta Alexandru vrea eficiență la minister: „Am redus numărul demnitarilor, am eliminat posturi de directori generali„

S-a ajuns de la 424 de posturi la 323 și de la 40 posturi de conducere la 28.

„Ieri, Guvernul a aprobat noua organigramă a MMPS. Am redus numărul demnitarilor, cabinetele demnitarilor respectiv am eliminat posturile de directori generali. De la 424 posturi existente în prezent la 323. De la 40 posturi de conducere la 28. În ultimii ani, sub motivația creșterii veniturilor, tendința a fost să se încurajeze promovările. Funcțiile însemnau, de multe ori, puterea semnăturii. Angajații pregătesc lucrările”, a scris Violeta Alexandru, pe Facebook.

Ministrul Muncii a mai spus că schimbările nu se opresc aici și va lua și alte măsuri deoarece „există o stare de confort și o lipsă de asumare care inhibă pe cei care au dispoziție să facă treabă”.

„Schimbarea pe care am dus-o până la final în Ministerul Muncii nu trebuie să se oprească aici. Evaluările competențelor și, mai ales, a eficienței #lamuncă trebuie făcute serios. O spun direct, cu toate ostilitățile din sistem pe care le atrag, nu se lucrează eficient. Există o stare de confort și o lipsă de asumare care inhibă pe cei care au dispoziție să facă treabă. Este nevoie de multe ingrediente pentru a face administrația performantă. Mergem mai departe.

Lucrăm acum la schimbările din ANOFM, IM, ANPIS și CNPP. Caut să duc activitatea Ministerului Muncii înspre eficiență”, a mai scris Violeta Alexandru, pe Facebook.