Victor Ponta încearcă să strângă capital electoral pe marginea evenimentelor ce marchează începutul mandatului lui Donald Trump. Fostul premier a mers la petrecerile organizate, unde accesul a costat zeci de mii de dolari. Invitații la evenimentele de învestire al lui Donald Trump la Casa Albă sunt obținute doar dacă ai donat pentru organizarea acestora. Pentru a primi două invitații la evenimente trebuie să donezi cel puțin 50 de mii de dolari pentru organizarea festivităților de inaugurare, iar pentru a primi 6 invitații trebuie să donezi peste un milion de dolari. Jeff Bezos, Mark Zuckerberg sau Sam Altman au donat peste un milion de dolari pentru fondul care organizează evenimentele, unde s-au strâns peste 170 de milioane de dolari.

Anca Alexandrescu l-a demascat pe proaspătul deputat, după ce s-a propus candidat din partea suveraniștilor la alegerile prezidențiale.

"Victor Ponta trebuie să dea explicații de unde are aceste badge-uri. Daca le-a cumparat el, sa justifice de unde a avut banii, daca nu le-a cumparat, cine i le-a oferit si de ce pentru ca domnia sa, daca n-ar fi fost parlamentar, nu era nicio problema, era persoana privata, era treaba lui... Este parlamentar ales, trebuie sa dea explicatii cine i-a platit aceste invitatii, mai ales ca se si lauda cu invitatii la toate cele 3 baluri care sunt in paralel, va trece Trump pe la toate", a spus Anca Alexandrescu.

Victor Ponta a declarat în exclusivitate pentru Realitatea PLUS că și-a plătit singur costurile cu transportul și cazarea la Washington DC. El ne-a recunoscut faptul că invitațiile la cele 3 baluri aveau cazare asigurată și au fost obținute în urma relațiilor pe care le-a păstrat din perioada în care era premier.

"Deplasarea și cazarea la Washington le-am achitat eu din banii proprii. Invitațiile pe care le-am primit la evenimente nu sunt contra cost. Fiind fost premier cunosc foarte multă lume", a transmis Victor Ponta.

Fostul șef al guvernului a fost filmat alături de Florin Lazăr Vlădică, un fost secretar de stat în Ministerul Apărării. Acest politician din zona firmelor de apărare este extrem de controversat, după ce a fost concediat în urma unui conflict de interese.

"Imaginile cu Ponta, undeva intr-un hol de hotel probabil, la masa cu cel care l-a dus acolo. Am confirmarea 100% ca prin acest personaj a ajuns acolo - Florin Lazăr Vlădică, acest fost secretar de stat in MApN in timpul Guvernului Grindeanu, apoi preluat de Viorica Dancila, dat afara de aceasta. Pentru acest personaj, Grindeanu s-a certat cu Dragnea pentru ca spunea ca i l-a adus de la Timisoara absolvent de Medicina veterinara si a ajuns sa fie sef la Inzestrarea Armatei", a mai spus Anca Alexandrescu.

Florin Lazăr Vlădică a atribuit în mandatul său de la Ministerul Apărării Naționale un contract de 3,9 miliarde de dolari companiei americane Raytheon, de la care s-a cumpărat sistemul de rachete Patriot. Contractul a fost negociat astfel încât statul român să nu beneficieze de offset. După ce a părăsit MApN, Vlădică a fost contractat tocmai de compania americană Raytheon pentru a-i reprezenta interesele în România, unde aceasta a finalizat achiziția bateriilor de coastă NSM. O afacere contestată de competitori, pentru care Ministerul Apărării Naționale va plăti minim 286 milioane de dolari, tot fără offset.