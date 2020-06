Teodorovici amenință politicieni "în poziții înalte": Unii să nu uite că am ce spune la DNA

Senatorul a dat, joi, câteva explicații suplimentare, pe Facebook, unde a precizat în scris că postarea sa este pentru iubitorii de senzațional și fake news-uri. O postare pe care a încheiat-o cu o amenințare la adresa celor care "nu îi vor binele".

"Iar pentru cei care imi vor altceva decat binele, le doresc si eu acelasi lucru si sa nu isi mai piarda timpul incercand sa afle despre mine pentru ca nu au ce, dar sa nu uite ca am ce spune", a spus Teodorovici.

Cu câteva ore în urma declarației de pe Facebook, Teodorovici le menționa jurnaliștilor motivul pentru care a mers la DNA, dar și că sunt politicieni cu "funcţii foarte înalte" care ar trebui să fie subiectul verificărilor făcute de procurori.

"Mi-am adus aminte de unele discutii pe care le-am avut cu diversi politicieni la acea vreme, in functii foarte inalte, din toate partidele politice. Mi-a trezit un gust amar. Am zis ca poate cei care ar trebui sa fie subiectul acestei verificari tocmai ei nu sunt. Mi-am amintit eu, ascultand una din convorbirile din acea perioada, despre aceasta situatie din Romania, ca sunt foarte multe persoane, din pacate in pozitii foarte inalte, care poate ar trebui sa vada... Din lumea politica din Romania, din toate partidele", a mai spus Teodorovici.