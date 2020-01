De ce a fost citat Tăriceanu la Parchetul General?

Călin Popescu Tăriceanu a fost citat, miercuri după amiază la Parchetul General, au precizat surse judiciare pentru G4Media.ro. Liderul ALDE urmează să fie informat oficial de procurori că are calitatea de suspect într-un dosar de abuz în serviciu, în legătură cu mandatul de senator al lui Cristian Marciu.

Fostul șef al Senatului a anunțat încă de acum o săptămână că este protagonistul unui nou dosar penal.

”De ziua mea am primit un plic – anul ăsta – de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi surpriză: Am primit înştiinţarea că sunt suspect într-un dosar penal pentru abuz în funcţie. Am început să fac legături, despre ce bănuiesc că este vorba. E vorba despre dosarul care vizează un senator, dosarul de incompatibilitate pe care-l are acest senator”, a declarat Tariceanu, pe 21 ianuarie, la Realitatea Plus.

Liderul ALDE a mai spus că dosarul vizează faptul că, în calitate de preşedinte al Senatului, nu a pus capăt mandatului acelui senator care ar fi în incompatibilitate.