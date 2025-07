Reporter: Fostul guvern condus de Marcel Ciolacu a acordat un supliment pentru pensionarii cu venituri reduse, cu pensii sub 2500 de lei. 400 de lei au fost dati inainte de Paste pentru a avea bani de Sarbatori. Alti 400 de lei urmeaza sa fie dati in decembrie. Am vrea sa stim daca le garantati pensionarilor ca vor primi acesti 400 de lei inainte de Sarbatori?

Florin Manole: Eu voi fi mereu susţinătorul mecanismului acesta, suplimentar, dincolo de indexarea cu inflaţia, însă suntem într-un guvern multicolor, care va lua decizii în comun. Va fi o decizie a guvernului Bolojan.

Nu-mi pot asuma decât dedicarea mea personală pentru tema asta, rezultatele ţin şi de limitele bugetare şi de decizia comună a guvernului Bolojan.

Decizia politică o vom lua într-un guvern care conţine mult mai multe partide decât Partidul Social Democrat.