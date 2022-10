Rareș Bogdan susține că nu știe despre scenariul creșterii etapizate a pensiilor românilor în 2023, lansat în ultimele zile.

„E prima data când îl aud. Ajung de la Bruxelles și chiar mă deranjeaza daca va veni așa, o să am nemulțumiri. Nu mi se pare normal ca unul dintre cei cu funcții importante în PNL să afle de la televizor că cineva vrea să facă. Vreau să cred că e doar o informație de presă și nu există. Pentu că încasez costul de imagine desi nu sunt în Guvern. Toate prostiile lor le plătesc eu de trei ani de zile. E de datoria tuturor să mă informeze și pe mine, și pe Motreanu, și pe Boc, și pe Bolojan, pe Iulian Dumitrescu. Eu vreau sa cred ca e doar un scenariu pus pe masă ca atâtea altele puse de-a lungul timpului”, a comentat Rareș Bogdan, vineri seară, la Controversat, cu Ionela Arcanu.

Potrivit surselor Realitatea PLUS, liderii Coaliției iau în calcul majorarea pensiilor cu rata inflației de anul trecut – adică 6% din ianuarie, și 5% în martie. Astfel că majorarea totală din 2023 va fi de 11%, în condițiile în care inflația este acum aproape 16%. Liderul PSD - Marcel Ciolacu nu a exclus posibilitatea ca majorarea pensiilor să se facă în două etape anul viitor. Prima creștere ar urma să aibă loc în luna ianuarie, adică o majorare de 6%, iar în vara anului viitor a doua, de 5%. Astfel, pensionarii ar primi în plus aproximativ 95 de lei, în prima tranță, apoi aproximativ 80 de lei, în cea de-a doua, relatează Realitatea PLUS.

În același timp, Rareș Bogdan respinge categoric scenariul ruperii coaliției de guvernare.

„Nu, nu se rupe coaliția. Dacă rupem coaliția, suntem inconstienți, la ce e in jurul României acum și la suprapunerea de crize de astăzi. Nu trebuie să ne iubim, nici ei nu mă iubesc pe mine, nici eu nu-i iubesc pe ei. Și sunt convins că la fel gândesc ca mulți alții din PNL.

În schimb, astăzi, singura soluție pentru România este această coaliție. Nu trebuie să ne iubim, trebuie să gândim in interesul statului român, în interesul cetățenilor români. Astăzi avem nevoie de această coaliție.

Astăzi, mâine și poimâine avem nevoie de această coaliție”, a conchis Rareș Bogdan, la Controversat.