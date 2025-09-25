"Prin acest document se creează cadrul juridic bilateral necesar pentru ca România și Ucraina să își acorde ajutor reciproc, la cerere, în cazul iminenței/producerii unei situații de urgență ale cărei efecte nu ar putea fi înlăturate în totalitate prin eforturile și mijloacele statului Părții al cărui teritoriu este amenințat/afectat. Ajutorul poate fi furnizat prin punerea la dispoziția Părții Solicitante a unor echipe de acordare a ajutorului, echipament, asistență și informații, precum și orice fel de acțiuni de răspuns, expertiză, operațiuni de căutare și salvare, care au ca scop salvarea de vieți omenești, protejarea sănătății publice, limitarea pagubelor materiale și a valorilor culturale, precum și a efectelor secundare, recunoscute de către Părți, în cazul iminenței/producerii unei situații de urgență", se menționează în expunerea de motive a proiectului de lege.

Vor fi aprobate și două proiecte de lege pentru aprobarea contractelor de finanțare - cofinanțări aferente Mecanismului de redresare și reziliență pentru liniile feroviare Cluj-Napoca-Episcopia Bihor și, respectiv, CF Caransebeș-Arad - dintre România și Banca Europeană de Investiții.

Guvernul va aproba prin ordonanță de urgență instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare.

Pe acest subiect, prim-ministrul Ilie Bolojan a anunțat, miercuri, că Guvernul va aproba joi prelungirea cu 6 luni a măsurii privind plafonarea adaosului comercial la produsele alimentare de bază.

Va fi aprobat și un proiect de hotărâre privind exproprierile aferente lucrării de utilitate publică de interes național 'Autostrada Sibiu Făgăraș', Tronson 4.

"Pentru prezentul act normativ este necesară aprobarea sumei cu titlu de despăgubire, în valoare de 789,49 mii lei, aferentă unui număr de 1.260 imobile, în suprafață totală de 220.235 mp, astfel cum este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul proiect de act normativ", se arată în nota de fundamentare a proiectului.

Printr-o altă hotărâre, Executivul va aproba Normele privind accesul la propriul dosar de pașapoarte.

"Proiectul de act normativ reglementează accesul persoanelor îndreptățite la propriul dosar de pașapoarte, acces ce constă în studierea nemijlocită a dosarului și eliberarea de copii de pe actele dosarului, care privesc propria persoană. (...) Având în vedere faptul că până la acest moment nu a existat un act normativ care să reglementeze accesul la dosarele de pașapoarte pentru a facilita accesul cetățenilor la acest drept, au fost aplicate, prin similitudine, reguli normative și procedurale conținute de acte normative ce stabilesc accesul la dosare/documente având un alt specific decât cel de pașapoarte. Spre exemplu, cele conținute de OUG nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, ordonanță care are, însă, un alt obiect de reglementare, aceasta vizând dosarele întocmite de fosta Securitate și de către alte structuri de represiune ale regimului totalitar comunist, indiferent de suport. (...) Este important de relevat faptul că dosarele de pașapoarte nu se limitează, raportat la conținutul acestora, la anul 1989, astfel după cum este cazul dosarelor ce fac obiectul OUG nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității", se arată în nota de fundamentare.

Conform notei de fundamentare menționată, în unele dosare de pașapoarte există și unele documente al căror regim juridic poate fi asociat/asimilat cu cel al înscrisurilor ce fac obiectul OUG nr. 24/2008, acestea urmând a fi transmise, în continuare, Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității după adoptarea, publicarea în Monitorul Oficial și intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului pentru aprobarea Normelor privind accesul la propriul dosar de pașapoarte (modalitatea de cooperare urmând a fi formalizată printr-un act asumat de Direcția generală de pașapoarte și Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității).

Executivul va aproba și un proiect de hotărâre pentru stabilirea statelor autorităților emitente ale permiselor de conducere naționale ai căror titulari pot conduce pe teritoriul României fără deținerea unui permis de conducere internațional, precum și a perioadelor de conducere.

"Prin proiectul de act normativ sunt stabilite statele autorităților emitente ale permiselor de conducere pentru care România recunoaște aceste documente, dintre cele cu care România are parteneriate strategice sau dintre cele care sunt membre ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord sau ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, fără condiționarea deținerii unui permis de conducere internațional, în condiții de reciprocitate, precum și perioadele pentru care operează recunoașterea în trafic a respectivelor permise de conducere, menționate în anexă", conform notei de fundamentare.

Va fi aprobată, prin memorandum, aprobarea inițierii negocierilor pentru încheierea unui Acord între Guvernul României și Guvernul Republicii Coreea privind Programul vacanță și muncă.

Tot prin memorandum va fi autorizată continuarea contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare/ contractelor de achiziție/procedurilor de achiziție care intra sub incidența prevederilor OUG nr. 41 /2025 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării investițiilor finanțate din PNRR și din fonduri publice naționale, aflate în responsabilitatea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici din cadrul Componentei C14-Buna guvernanță și Componentei C7-Transformarea digitală.