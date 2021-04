"Criză în coaliţie este poate prea mult spus. Este o reacţie emoţionată, o reacţie care a ţinut mai mult de lipsa de experienţă în exercitarea guvernării pentru o decizie salutară şi absolut necesară a premierului, care a luat decizia să îmbunătăţească activitatea într-un domeniu fundamental cum este domeniul sănătăţii prin a da şansă formaţiunii care deţine portofoliul să desemneze un ministru mai bun", a afirmat Ludovic Orban, după şedinţa conducerii PNL.

Liderul PNL a spus că acest moment va fi depăşit şi că mizează pe un comportament raţional din partea USR PLUS.

"Convingerea mea este că acest moment va fi depăşit. Mizăm pe un comportament raţional şi responsabil din partea partenerilor noştri, aşa cum am văzut în foarte multe luări de poziţie, pentru că, la urma urmei, oamenii aşteaptă de la noi să facem ceea ce le-am promis în campaniile electorale, ceea ce am prezentat în programul de guvernare în momentul în care am cerut încredere Parlamentului pentru învestirea Guvernului, iar din punctul nostru de vedere acest lucru este important: să ne concentrăm pe punerea în practică a programului de guvernare, să creştem calitatea în gestiunea fiecărui minister, să creştem calitatea prestaţiei Guvernului în mod constant", a adăugat Orban.