Reporter: Cât de importante sunt aceste alegeri, nu doar pentru București, ci și pentru zona politică, pentru viitorul Coaliției de guvernare și pentru România?

Nicușor Dan: Sunt niște alegeri pentru București. Întotdeauna, chiar dacă sunt niște alegeri pe 2 ani, 2 ani și jumătate, sunt niște alegeri simbolice, care dau o direcție pe politica națională, dar nu mai mult de-atât.

Adică avem niște partide, care au avut niște candidați la nivel local de București, dar Coaliția nu are niciun motiv să nu funcționeze din cauza asta.

Reporter: Va rezista coaliția de guvernare acestor alegeri?

Nicușor Dan: Sunt absolut convins.