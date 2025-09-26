Murad a vorbit despre monopolul multinaționalelor, adaosurile comerciale uriașe și lipsa de implicare a statului în sprijinirea economiei reale. Acesta a comparat situația României cu alte țări europene:

„În Serbia există 3.000 de produse cu adaos comercial limitat la 20% și 12 produse de bază cu adaos de 10%. În Franța, adaosul e limitat la 10% pentru 100 de produse de bază. De ce acolo Lidl respectă legea, iar în România nu?”

Omul de afaceri a atras atenția că 80% din ceea ce consumă românii vine din import: „Nu taxarea e soluția. Soluția e să mergi la producător și să-l întrebi de ce are nevoie ca să producă mai mult. Nu poți face afaceri fără suflet. Cum îți permiți să câștigi mai mult decât cel care a produs efectiv? Statul e prea slab, iar cei care iau decizii le iau la spriț.”

Deputatul a încheiat afirmând că producătorii români sunt „adevărata economie națională” și că rolul Guvernului ar fi să le creeze condiții corecte de piață.