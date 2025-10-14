Imaginile momentului cu Cristela Georgescu, la biserică: discretă și elegantă, soția liderului suveranist a ales smerenia și rugăciunea VIDEO

Imaginile momentului cu Cristela Georgescu la biserică, într-o zi de mare sărbătoare, când creștinii ortodocși o cinstesc pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, una dintre cele mai iubite sfinte din România. O prezență discretă, soția liderului suveranist, i-a salutat pe oamenii prezenți în curtea bisericii. 

După imaginile cu liderul suveranist, Călin Georgescu, intrând în biserică într-o zi de mare sărbătoare, iată că și soția acestuia, Cristela, a fost și ea, marți, în Casa Domnului, loc de rugăciune, reculegere și smerenie.

Vorbim despre o prezență discretă, așa cum ne-a obișnuit deja. Cristela Georgescu i-a salutat pe oamenii care și-au manifestat intenția de a vorbi cu ea. 

Liderul suveranist Călin Georgescu a ajuns marți dimineață la biserica din Buftea. 
"Cea mai mare putere o reprezintă rugăciunea. Cea mai mare", a declarat Călin Georgescu după ieșirea de la biserica din Buftea. În tot acest timp, zecile de susținătorii care îl așteptau scandau "Vă iubim, nu ne lăsați, domnule președinte!" și "Călin Georgescu este președinte".

Oamenii au venit cu steaguri, icoane și fulare în culorile tricolore, pentru a-și manifesta susținerea față de candidatul interzis de sistem.

