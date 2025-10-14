După imaginile cu liderul suveranist, Călin Georgescu, intrând în biserică într-o zi de mare sărbătoare, iată că și soția acestuia, Cristela, a fost și ea, marți, în Casa Domnului, loc de rugăciune, reculegere și smerenie.
Vorbim despre o prezență discretă, așa cum ne-a obișnuit deja. Cristela Georgescu i-a salutat pe oamenii care și-au manifestat intenția de a vorbi cu ea.
@alexoficialsecundar #foryou #creatorsearchinsights ♬ sunet original - ⚜️ALEX OFICIAL XPRESSNEWS⚜️
Oamenii au venit cu steaguri, icoane și fulare în culorile tricolore, pentru a-și manifesta susținerea față de candidatul interzis de sistem.