„Nicușor Dan participă la evenimentul unui partid politic, susținând un candidat în campania electorală de la București, ceea ce este total imoral, total neconstituțional, total în afara fișei postului său”, a afirmat liderul AUR în cadrul Conferinței județene a filialei AUR Teleorman, desfășurată la Alexandria. Acesta a adăugat că un astfel de gest ar fi fost „de neconceput în alte vremuri”, sugerând că ar fi putut duce chiar la suspendarea președintelui.

Simion a criticat și guvernarea actuală, afirmând că partidele aflate la putere s-au ridicat \"pe hoție, minciună și manipulare\".



”Ei s-au ridicat pe hoție, pe minciună și prin manipulare. În timp ce noi vorbeam cu poporul, ei vorbeau cu Ursula și cu Macron. PSD este la guvernare cu USR, nu cu AUR. Nu vom putea construi nimic dacă nu vom curăța mizeria de la vârful statului. (...) România își construiește propriul drum și îi chemăm pe toți românii să vină alături de noi. Această țară nu se mai salvează din Parlament, ci din fiecare județ, din fiecare casă, din fiecare inimă care crede în ea.”, a spus George Simion.